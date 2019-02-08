ЕС разрабатывает новые санкции за кибератаки 8.02.2019, 15:01

Этот шаг происходит на фоне китайской и российской деятельности.

Представители 28 стран-членов ЕС проведут встречу в пятницу в Брюсселе, на которой обсудят расширение режима санкций блок против компаний, причастных к киберпреступности. Об этом сообщает агентство Bloomberg (перевод - «Зеркало недели») со ссылкой на документ ЕС.

Новые санкции могут быть направлены против "компаний, государств и отдельных лиц, причастных к киберпреступности". Этот шаг происходит на фоне растущей тревоги относительно предполагаемой китайской и российской деятельности.

Согласно новому меморандуму ЕС от 6 февраля, новый режим "может быть нацелен на тех, кто вовлечен в эти виды кибер-активности где угодно, независимо от их национальности и местоположения".

Согласно документу, к уголовно наказуемым преступлениям относятся кража денежных средств, серьезные утечки данных, перехват данных, крупномасштабная кража интеллектуальной собственности, атаки на критически важную сетевую инфраструктуру, кража секретной информации, атаки на информационные системы, используемые для выборов, взлом коммерчески важных данных.

Предлагаемые ответные меры включают запрет на поездки и замораживание активов для компаний. Подобно санкциям США, европейские меры могут применяться во всем мире, даже если компания не владеет активами внутри ЕС. Замораживание запрещает использование любых ресурсов, доступных в соответствии с законодательством ЕС, включая транзакции с европейскими банками и другими учреждениями.