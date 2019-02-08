«А если поднимутся народные массы Калининграда и Карелии?» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.02.2019, 15:13

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Иллюстрационное фото

Путинские кадры горят пламенем инициатив.

И.о. губера Сахалина Лимаренко зажигает Россию с её восточной оконечности – опросом курильского населения о том, кому принадлежат Курилы. Хочет «поставить точку», но как бы не получилась жирная запятая, многоточие или «продолжение следует».

Прямо революционер какой-то этот Лимаренко, «бросает камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза». Видно, очень хочется избавиться от приставки «и.о.», вот и решил показать Кремлю, какой он большой патриот.

Это, однако, опасный прецедент.

А ну, как, использовав курильский опрос, инициированный верным путинцем, поднимутся народные массы Калининграда и Карелии. И будут кричать: «Тоже хотим опрос! Как на Курилах! Тоже хотим поставить точку!».

Как бы опросная искра, зажженная активистом Лимаренко на востоке, не полыхнула пламенем на западе. Да и на востоке тоже может не сложиться.

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