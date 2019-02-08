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Румыния признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

  • 8.02.2019, 15:25
Хуан Гуаидо
Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Румыния присоединилась к скоординированным действиям стран Европейского союза и США.

Румыния официально признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Таким образом Румыния присоединилась к скоординированным действиям стран Европейского союза и США, сообщил в пятницу президент страны Клаус Йоханнис, информирует Reuters (перевод - «Европейская правда»).

Около 20 стран ЕС, включая Великобританию, Германию, Францию и Испанию, присоединились к США, признав президентство Гуаидо и призвав его объявить новые выборы.

"Решение президента было принято после тщательного анализа, включая политические, дипломатические и правовые аспекты, с учетом того факта, что большинство государств ЕС, а также ряд союзников и евроатлантические партнеров признали легитимность временного президента Хуана Гуайдо", - говорится в заявлении президента Румынии.

Румыния в первом полугодии 2019 года председательствует в Европейском Союзе.

Как сообщалось, общую позицию Европейского Союза о признании Гуаидо временным президентом заблокировала Италия. Поэтому страны ЕС перешли к самостоятельному признанию оппозиционного лидера.


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