Минчанин: Почему наши холодильники в Китае стоят дешевле, чем в Беларуси? 3 8.02.2019, 15:34

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фото с сайта moyo.ua

Журналисты попытались разобраться, почему цены отличаются.

В редакцию tut.by обратился минчанин Александр с вопросом, почему белорусские холодильники в Китае стоят дешевле, чем в Беларуси? Свои слова мужчина подтвердил скриншотами страниц китайской торговой площадки и белорусского интернет-магазина.

— Смотрел товары на aliexpress.com. Случайно наткнулся на холодильник производства «Атлант». На наши он стоил 645 рублей. Решил посмотреть, сколько такой стоит у нас. В фирменном магазине производителя цена на такую модель — 681 рубль, — рассказывает минчанин Александр. — Во-первых, меня удивило, что отечественные холодильники, а их там немало, продают на китайской торговой площадке. Во-вторых, цены на товар, который произвели здесь и доставили в Китай, ниже, чем в фирменных магазинах в Минске. Как такое может быть?

Журналисты поискали белорусские холодильники через строку поиска на aliexpress.com. Они там действительно есть, но со значком «Tmall». Tmall — это отдельный раздел на aliexpress.com, представляющий собой интернет-магазин для российских покупателей. Такие модели холодильников есть и в белорусских магазинах. Цены на продукцию «Атлант» на aliexpress.com действительно ниже, но в основном за счет немалых скидок.

За комментарием по этому вопросу мы обратились к производителю — ЗАО «Атлант».

— Предоставленная читателем информация вызвала у нас большие вопросы, — говорит Игорь Прозукин, начальник отдела продаж ЗАО «Атлант». — Мы проанализировали субъект Tmall, который предоставляет данную продукцию на сайте, привязанном к aliexpress.com. Он является агрегатором, который аккумулирует всю продукцию, которая хаотично вывалена в интернет-пространство без сроков давности и проверки действительности информации. Многие официальные дилеры уже покинули такие агрегационные площадки. Ушли, чтобы не портить себе репутацию и имя. Если обратить внимание на отзывы о данной площадке в социальной сети отзывов, там огромное количество негатива по поводу обмана потребителей, введения в заблуждение, снижения цены товара за счет увеличения стоимости доставки и прочего. Рейтинг данной площадки 14% из 100% возможных.

Игорь Прозукин говорит, что «прямых контактов с данным сайтом у их предприятия нет. Он не является дилерским, который реализует продукцию ЗАО «Атлант».

— Я даже не могу сказать, откуда эта продукция. Она находится не в Китае, а в России, ведь это российский магазин. Судя по отзывам, это возвратные изделия, товар с дефектами. Там далеко не весь модельный ряд «Атланта» выставлен, а далеко не самая ходовая продукция. Если бы это была уважаемая площадка, то на ней был бы представлен весь модельный ряд и она бы сотрудничала с нами или с нашими дилерами. Мы к этому отношения не имеем, — заверил начальник отдела продаж. — Для того чтобы сравнивать цены, нужно посмотреть, кто дает эти цены. К слову, почти все представленные холодильники там идут со скидкой 20−30%. Этого продукта может даже не быть там в наличии. Притом что это товар непонятно откуда и какого качества, со скидкой, расхождение с белорусскими ценами всего 30−40 рублей.