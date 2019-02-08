Российские компании начали сворачивать дела с Венесуэлой 2 8.02.2019, 15:41

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Фото: Reuters

«Лукойл» заморозил контракты с венесуэльской PDVSA, чтобы избежать исключения из американской финансовой системы.

В то время как многие европейские клиенты венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA приостанавливают закупки сырой нефти перед лицом нарастающих международных санкций, аналитики в Москве отмечают, что все российские клиенты, за исключением «Роснефти», начали приостановку или ликвидацию контрактов еще в середине или конце 2018 года, передает «Голос Америки».

Как сообщил на прошлой неделе каракасский информационный портал Diario2001Online, PDVSA объявила, что один из ее крупнейших российских партнеров, компания «Лукойл», внезапно заморозила контракты в Венесуэле из опасений попасть под ограничения американской финансовой системы, ставшие результатом политического кризиса в стране.

Московский экономист по энергетике Михаил Субботин рассказал, что в июне представитель PDVSA уведомил восемь иностранных клиентов, в том числе «Лукойл», что не сможет выполнить свои обязательства по объемам добычи.

По словам Субботина, PDVSA, в частности, предупредила «Лукойл», что разбавленной сырой нефти будет поставлено более чем на 100 тысяч баррелей меньше, чем планировалось. Таким образом, возможно, руководство «Лукойла» подумывало о разрыве контрактов с Венесуэлой еще летом 2018 года.

Независимый российский аналитик Павел Фельгенгауэр поясняет, что массовый исход из Венесуэлы российских компаний, за исключением государственной «Роснефти», начался еще до наступления 2019 года.

«Это произошло не только с «Лукойлом», но и с другими российскими компаниями», – отмечает он, добавляя, что «Лукойл» приостановил свои контракты или продал их «Роснефти» после того, как в июне прошлого года PDVSA дала мрачный прогноз по объемам производства.

«Насколько мне известно, все компании ушли, – говорит Фельгенгауэр. – Это произошло уже довольно давно. Нужно посмотреть в интернете точные даты, но, насколько я помню, это случилось раньше. Сейчас там остается только «Роснефть». Больше дураков нет».

Появившиеся на прошлой неделе сообщения о внезапной приостановке контрактов с «Лукойлом» основывались почти исключительно на твите корреспондента Wall Street Journal Анатолия Курманаева от 29 января, в котором говорилось, что представитель индустрии подтвердил решение «Лукойла», угрожающее оставить PDVSA без бензина и разбавителя для переработки сырой нефти.

«Российская компания Lukoil, один из главных поставщиков нефтепродуктов для PDVSA, сегодня приостановила контракты с Венесуэлой, – написал в «Твиттере» Курманаев, впоследствии перешедший в New York Times. – Корпорация не готова рисковать изгнанием из американской финансовой системы ради Мадуро».

PDVSA находится под руководством военных и приносит Венесуэле подавляющую часть доходов.

По словам Субботина, в Кремле, скорее всего, расстроены решением «Лукойла» уйти из региона.

Однако генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что многие российские частные инвесторы уже довольно давно с опаской относились к Венесуэле: «Частный бизнес просто боится вести там дела. Многие (россияне) не верят в стабильность этого режима».