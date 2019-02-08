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Стало известно, какой будет погода в выходные

  • 8.02.2019, 15:51
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Фото: bymedia

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

Начало февраля выдалось теплым, осадков было немного, а температурный фон за первую неделю месяца оказался на 4−6°С выше климатической нормы.

Как сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды, в предстоящие выходные повышенный температурный режим сохранится.

9 февраля погодные условия будет в основном определять область повышенного давления, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит 0…-6°С, местами при прояснениях она понизится до -8°С, максимальная температура днем −2…+4°С, по юго-западу до +6°С.

В воскресенье ночью на большей части территории нашей страны, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+2°С, по востоку при прояснениях до -7°С, максимальная температура днем 0…+7°С.

В понедельник, 11 февраля, на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег), которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, максимальная температура днем 0…+6°С.


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