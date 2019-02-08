«Он был отличник милиции!»: инспектора ГАИ Минска осудили за взятки 8.02.2019, 16:23

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На cуде милиционер объяснял, что подтолкнуло его к получению от водителей денег.

«Условия, созданные на службе, заставили меня так поступить…», — сказал в суде, выступая с последним словом, бывший инспектор ГАИ Минска 34-летний Тимофей. На заседании он объяснял, что подтолкнуло его к получению от водителей-нарушителей денег, которые следствие определит как «доход, полученный преступным путем» и «взятки». Суд Партизанского района Минска признал бывшего милиционера виновным по трем уголовным статьям и приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Приговор обвиняемый считает суровым и собирается обжаловать, сообщает tut.by.

«Он был отличник милиции!»

Новость о том, что Тимофея задержали, прозвучала для его родственников, друзей и коллег как гром среди ясного неба.

— Все были в шоке и не могли поверить в это! Потому что Тимофей был для нас образцом для подражания — грамотный инспектор, к которому мы всегда обращались за советом при оформлении разных документов по ДТП или нарушениям. Спортсмен, активист, а сколько у него благодарностей! — так про обвиняемого перед началом суда говорил AUTO.TUT.BY один из его бывших сослуживцев.

— Сына вызвали на разговор в Управление собственной безопасности МВД. Оттуда он уже не вышел — задержали и поместили под стражу. Зачем было его арестовывать? Он же не убийца, что его надо изолировать от общества, нормальный честный человек, просто все это перевернули. Любил свою работу, хоть и трудная она была. Машину в кредит купил — чтобы ночью по тревоге в ГАИ быстро добраться можно было. А по дороге еще ребят-инспекторов подбирал, — рассказала корреспонденту мама Тимофея, которая приезжала на все заседания.

Фото носит иллюстративный характер

В суде прокурор сообщила, что обвиняемый с октября 2017 года по апрель 2018 года, находясь на своем рабочем месте, неоднократно совершал преступления против интересов службы с использованием своих служебных полномочий. Его действия квалифицировались следствием по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

Следствие установило, что инспектор ДПС ГАИ Минска совершил 17 эпизодов преступлений, два из которых — взятка. Он присвоил себе 245 рублей 50 копеек, из которых 35 рублей — взятки, которые передали ему водители — нарушители ПДД.

До оглашения приговора, во время судебного следствия, эти суммы обвиняемый погасил.

Выписывал предупреждение, а брал штраф

На службу в милицию Тимофей пришел в 2008 году. Сначала служил в охране, а в 2011 году перешел в ГАИ на должность инспектора ДПС. С 2017 года он был уже старшим инспектором ДПС ГАИ Минска. Молодой человек был перспективным: толковый, грамотный, учился платно на юрфаке БГУ. Бывшие сослуживцы парня, простые инспекторы и руководство, в суде положительно характеризовали Тимофея не только как сотрудника ГАИ, но и как товарища.

Фото носит иллюстративный характер

— Не было к Тимофею никогда вопросов. Он был «правой рукой», поставленные задачи выполнял в срок и вовремя, исполнительный и трудолюбивый. Один из лучших и первых инспекторов по количеству выявленных нарушений. Поощрялся руководством неоднократно, — рассказали на заседании бывшие командиры Тимофея.

Почему он попал под наблюдение УСБ МВД Беларуси — неизвестно. Но видеозаписи того, что с октября 2017 года по апрель 2018-го происходило в патрульном автомобиле Тимофея, потом рассматривали и квалифицировали следователи, а позже демонстрировались в суде. О произошедшем в зале заседаний рассказывали и свидетели: водители, которых привлекал к ответственности инспектор. Некоторые из них в ходе предварительного следствия писали заявления, что они пострадали от действий гаишника и просят привлечь его к ответственности.

Чаще всего инспектор ДПС действовал по такой схеме: останавливал водителей, нарушивших ПДД, предъявлял им нарушение, а вот привлекал к ответственности по другой статье КоАП. Иногда в постановление об административном правонарушении он вписывал не то место, где было выявлено нарушение, а совершенно иное.

Фото носит иллюстративный характер

По некоторым нарушениям водителей предполагалась ответственность в виде предупреждения или штрафа, который в то время нарушителю можно было оплачивать на месте. В этих случаях бывало, что инспектор выписывал нарушителю предупреждение, но взимал штраф, на который квитанцию не заполнял, а деньги присваивал себе. Встречались эпизоды, когда часть штрафных денег, полученных от водителя, инспектор проводил официально, а оставшуюся — оставлял себе. Суммы были в основном не больше одной базовой величины, которая составляла тогда 23 и 24,5 рубля.

Два раза Тимофей взял 10 и 25 рублей с нарушителей ПДД, но никаких документов при этом не оформил — эти эпизоды трактовались следствием как получение взятки.

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На заседании были просмотрены видеозаписи, на которых видно, как инспектор ГАИ проводил разбирательство с нарушителями и принимал от них деньги.

— Вы не сразу берете эти деньги, как-то колеблетесь, почему? Были ли вы ознакомлены с Законом «О борьбе с коррупцией»? — поинтересовались у Тимофея в суде.

— Закон я знал. Колебался, да. Потому что был страх, когда брал эти деньги. Я не отрицаю свою вину — не имел законных оснований брать себе деньги. Очень раскаиваюсь. Считаю себя заложником ситуации, поэтому и пришлось пойти на такие действия. Если бы я был такой взяточник, то за эти полгода… — объяснял обвиняемый опустив взгляд.

«Ремонт и содержание служебной машины — за свой счет»

Патрулировал по городу на служебном Opel Insignia Тимофей вместе с напарником. Когда их смена заканчивалась, машина не простаивала — за руль авто садился другой инспектор. Но «главным» по этой машине был назначен Тимофей.

— У нас было негласное соглашение, что есть основной человек, который ездит на этой машине, и есть все остальные. «Главный» должен следить за ее состоянием, — объясняет обвиняемый. — Я всегда знал, кто будет ездить на моей машине — отслеживал это, чтобы было с кого спрашивать, если там окажется беспорядок.

Когда Opel только передали Тимофею, выяснилось, что резиновые коврики в нем изношены до дыр и требуют замены, но выдать новые в ГАИ не смогли — на складе их не было, а в ближайшие месяцы закупать не планировали.

— Тем не менее командиры постоянно делали мне замечания об их состоянии. Когда они сказали, что выносим тебе последнее предупреждение, я решил купить коврики за свои деньги.

Тимофей обратился к своему знакомому Виталию с просьбой купить и привезти резиновые коврики для служебного авто из России — там они стоят дешевле.

— Да, покупал коврики, точно знаю, что они были для гаишного Opel. Стоили 35 рублей, — подтвердил слова обвиняемого Виталий, вызванный в суд в качестве свидетеля.

Фото носит иллюстративный характер

Тимофей отметил, что покупка за свои деньги каких-то мелочей, типа лампочек и щеток, для служебного авто — типичная ситуация в ГАИ. Кроме того, инспекторы за свой счет дозаправляют патрульные машины бензином, загоняют на мойку. Чаще всего это происходит зимой: «Топлива не хватает, потому что машину надо прогревать, а обмыть машину невозможно — из шланга льется холодная вода, которая тут же замерзает». По словам Тимофея, не компенсируют инспекторам расходы за разговоры по мобильным телефонам по службе. Парень отдавал за них в месяц по 100 рублей.

В начале октября 2017 года в служебном Opel Insignia сломался насос гидроусилителя руля. Отремонтировать авто через ремзону ГАИ, куда обратился Тимофей, не удалось.

— Сказали, что сейчас починить нет возможности. Для этого нужно объявлять тендер среди СТО, потом заключать договор. На это уйдет 3−4 месяца. Все это время машина будет стоять, а патрулировать мне придется пешком.

После этого разговора Тимофей ушел в отпуск за свой счет — для сессии. Ожидал, что по возвращении вопрос с ремонтом авто решится, но этого не произошло. Чтобы не оставаться на работе без машины, инспектор решил отремонтировать Opel за свои средства. За ремонт патрульной машины инспектор заплатил из своего кармана 247 рублей. Этот факт подтверждается в суде документами, выданными на СТО.

Фото носит иллюстративный характер

— Ремонт был не совсем моим личным решением. Просто, если стоит машина, то задают вопросы командиры: почему она стоит. Объясняешь им ситуацию, но на это у них ответ, что мы посадим на авто другого сотрудника и он ее починит, если ты не можешь. В ГАИ всегда были проблемы с ремонтом служебных авто — очень долго приходилось ждать. Например, чтобы покрасить машину, надо ждать год.

Обвиняемый пояснил, что сумма за ремонт была для него значительная: после оплаты съемной квартиры (часть которой, правда, оплачивала ГАИ), кредита, учебы, от его зарплаты, которая составляла 1000−1100 рублей, на жизнь оставалось около 600 рублей. Чтобы компенсировать личные траты на покупку ковриков и ремонт авто, Тимофей решил брать деньги с водителей-нарушителей.

— Собранная сумма получилась 209 рублей, недобрал, если так можно сказать… Но не было у меня корысти какой-то, на себя я ничего не потратил, все было для служебной машины.

Факт того, что инспекторам приходилось ремонтировать и укомплектовывать служебную машину за свой счет, что это делал и Тимофей, подтвердили и некоторые свидетели — действующие инспекторы ГАИ.

«Нужных» нарушителей можно искать всю смену

Но зачем инспектор ДПС при выявлении нарушений ПДД водителями вписывал в постановления те, которых он не совершал? Для чего в документе он писал не ту улицу, на которой зафиксировал правонарушение, а совершенно другую? Объяснил это сам обвиняемый.

Фото носит иллюстративный характер

— Каждый месяц нам доводилось, сколько и каких нарушений надо выявить. Эти планы оглашались на собрании командиров взводов, инспекторов там не было. Упор делали на нарушения ПДД пешеходами, на водителях, не пропускающих пешеходов, пьяных, без прав, тех, кто превышает скорость. Один раз в квартал, во время республиканских акций, требовалось дополнительное количество нарушений ПДД пешеходами, и цифра конкретная давалась, — рассказал о том, как строилась работа в ГАИ Тимофей.

По словам бывшего инспектора, нарушений взводу надо было выявить не меньше, чем в предшествующем году, — чтобы был виден прогресс в работе. Найти «нужных» нарушителей ПДД было непросто. Труднее это было сделать, если во взводе некомплект личного состава, что в ГАИ не редкость.

— Тяжело найти нарушителей-пешеходов. Не буду же я привлекать за переход в неположенном месте бабушек и дедушек, которые здесь ходили всю жизнь, это просто неправильная организация дорожного движения, — объясняет обвиняемый.

— Пьяных водителей меньше стало, чем раньше. А нам командиры говорят: «Нет, они есть, это вы мало работаете». А как найти водителя, который перевозит ребенка без автокресла? С улицы этого не видно, а если останавливать все машины подряд, так вся смена может уйти, а нарушения этого можно так и не найти…

Фото носит иллюстративный характер

Выполнять установленный план по нарушителям нужно было и в случаях, если рабочее время уходило, например, на оформление ДТП, выполнение акционных мероприятий ГАИ в районе города, регулирование движения на сложном перекрестке.

— Никого не волновало, что ты в это время занимался другой служебной задачей. Но не говорили, что каждый инспектор должен столько-то выявить. На все взводы давались одинаковые цифры. Командиры раз в месяц подводили итоги: выявляли худших и лучших инспекторов. Это основной фактор оценки нашей работы.

«Водители и сами просили наказать их по другой статье»

Тимофей пояснил, что при оплате их труда начальство не говорило, за что была выдана премия конкретного размера какому-то инспектору. Однако существенная разница между премиями милиционеров была: если больше привлек к отвественности нарушителей — и денежное поощрение будет больше. Об этом инспекторы догадывались, сравнивая между собой пришедшие на карточки зарплаты.

Однако сотрудники ГАИ, проходящие по делу свидетелями, рассказали, что на премию инспектора влияют не только выявленные нарушения, но и выполнение им дисциплины, работа с документами и другое. А один из бывших командиров Тимофея сообщил, что «приказов, что столько-то нарушений инспектор должен выявить, — нет».

— Были случаи, когда инспектор давал плохие показатели. Это влияло на размер премии, а еще в качестве меры воздействия у него могли забрать служебное авто, чтобы он патрулировал пешком. Но это нигде не проходит как наказание, просто машину передали другому человеку, и все… — добавляет обвиняемый.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тимофей старался не допускать нарушений дисциплины, не хотел, чтобы в отношении него были взыскания. Чтобы выполнить служебные задачи, иногда он оставался после работы, однако «в табеле ставился рабочий день до 19.00».

Ради хороших показателей и чтобы не получить замечаний в конце смены от командира, инспектор при оформлении постановления в отношении водителя записывал в него «нужные» нарушения, а не те, что совершались на самом деле, или вписывал в документ «нужный» для отчетности адрес, а не тот, где было на самом деле зафиксировано нарушение ПДД.

— Просто на дороге хватает неприятных разговоров с водителями, а еще приходить и выслушивать в конце смены… Но меня никто на эти действия не нацеливал. Я руководствовался ситуацией, в которую попадали инспекторы, которые не выявляли никаких нарушений, — объясняет свои действия бывший инспектор. — А водители, бывало, и радовались, что им записывали другую статью — в этом случае они избегали бы повторности, в некоторых случаях это важно. Некоторые и сами просили, чтобы я их наказал по какой-нибудь другой статье, менее серьезной.

При назначении некоторых видов наказаний Тимофей также руководствовался устными распоряжениями командиров.

Фото носит иллюстративный характер

— Например, по одной из статей была «вилка»: до двух базовых величин. Получается, по закону я мог назначить штраф и 0,1, и 0,2 базовой величины, но руководство распорядилось выписывать не меньше 0,5 базовой величины. По каким-то статьям предусмотрено предупреждение — это тоже наказание, оно оформляется постановлением. Но предупреждения нам сказали не выписывать. Потому что на бланк были затрачены средства, наказание в виде предупреждения не могло их компенсировать.

Обвиняемый уверен: руководство знало о том, как вынуждены работать их подчиненные, потому что сами все они вышли из инспекторов.

«Мечтал, что ГАИ изменится…»

— Я очень раскаиваюсь в том, что сделал. Но я не преследовал корысти и выгоды. Просто попал в такие условия. Я пытался выполнить распоряжения руководства, но сделать это нереально. Никогда я не ходил к начальству и не просил для себя наград. Назначая наказания водителям, старался оставаться человеком. За все годы службы в ГАИ на меня было подано всего три жалобы. Работать в ГАИ мне нравилось, я с детства об этом мечтал. Во время службы надеялся, что что-то изменится у нас, отменят «палочную систему» и я не буду искать пешеходов-нарушителей, покупать за свои деньги коврики и чинить служебную машину… — зачитал с бумаги последнее слово Тимофей.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Государственный обвинитель заявила, что вина обвиняемого доказана полностью. Она попросила суд назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии усиленного режима, конфискацией имущества, запретить ему в течение 5 лет занимать определенные должности, оштрафовать на 400 базовых величин и лишить звания «капитан милиции».

Приговор

8 февраля суд Партизанского района признал обвиняемого Тимофея виновным по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в размере 305 базовых величин (7777,5 рубля) и лишением спецзвания «капитан милиции».

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.