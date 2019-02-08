«Северный поток-2»: Берлин и Париж предложили свой вариант поправок к директиве ЕС 2 8.02.2019, 16:25

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ФОТО: РИА НОВОСТИ / СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

Окончательный текст будет согласован в Брюсселе.

Берлин и Париж в пятницу, 8 февраля, предложили свой вариант поправок для европейской Газовой директивы (части Третьего энергопакета ЕС). Как указывает агентство dpa, это предложение, если оно будет принято в ходе заседания 8 февраля, не должно серьезно сказаться на судьбе "Северного потока - 2", пишет dw.com.

Окончательный текст будет согласован на заседании комитета постоянных представителей стран-членов ЕС, который проходит в пятницу в Брюсселе.

Свой вариант ранее, в частности, предложила Румыния, председательствующая в Совете ЕС. Он предполагает расширить действие Газовой директивы на газопроводы, ведущие в Евросоюз из третьих стран, в частности, на "Северный поток-2". Принятие такого решения создаст серьезные препятствия для реализации российско-германского проекта.

В свою очередь, ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

Решение о применении правил транспортировки традиционно принимает страна, через которую осуществляется ввод трубопровода в транспортную систему ЕС. В случае с "Северным потоком-2" это Германия.

Для окончательного принятия изменений Газовой директивы нужна поддержка Совета ЕС и Европарламента.