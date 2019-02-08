Заподозренный в работе с наркоторговцами министр хочет поставлять в Россию бананы 4 8.02.2019, 16:41

1,278

Фрукты будут доставляться с Филиппин.

Министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль планирует в конце февраля подписать с российским коллегой Дмитрий Патрушевым соглашение об экспорте в Россию кокосового масла, креветок и бананов. Об этом сам Пиньоль написал на своей официальной странице Facebook по итогам прошедшей 6 февраля встречи с посолом России на Филиппинах Игорем Ховаевым, сообщают «Открытые медиа».

Цель встречи — завершение подготовки к визиту филиппинской делегации в Москву, утверждает Пиньоль. Отчет о мероприятии есть также на официальной странице российского посольства на Филиппинах. Однако, как сообщил «Открытым медиа» представитель посольства, информации о предстоящей поездке у посольства пока нет.

О поставках филиппинских бананов в Москву местные чиновники ведут переговоры не первый месяц, и не только с Минсельхозом. В январе Пиньоль рассказал журналистам о планах неких российско-швейцарских инвесторов вложить 8 млрд филиппинских песо (около $152 млн по текущему курсу) в грандиозное предприятие по выращиванию бананов, которое позволит создать на Филиппинах 10 тысяч рабочих мест. Помимо банановых плантаций россияне также готовы вложиться в создание рыболовного проекта в провинции Магинданао, говорилось в публикациях филиппинских СМИ. Предполагалось, что и бананы и рыба с новых предприятий будет предназначена для российского рынка. Представителем российских инвесторов был живущий на Филиппинах французско-российский бизнесмен Роберт Гаспар, следовало из объяснений Пиньоля.

Ранее «Открытые медиа» доказали, что испанские СМИ считали Гаспара причастным к отмыванию денег от наркотрафика в Андалусии в 2000-х годах.

После выхода расследования «Открытых медиа» Пиньоль заявил, что советник по национальной безопасности Филиппин Гермоген Эсперон-младший знает о проблемах, связанных с Гаспаром, и для проекта могут подыскать другого инвестора. Правда, в пользу Гаспара говорит то, что ему не было предъявлено никаких обвинений, подчеркнул Пиньоль.

В Минсельхозе России не предоставили оперативный комментарий «Открытым медиа».