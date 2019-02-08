В Польше побит рекорд средней зарплаты 8.02.2019, 17:09

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Фото с сайта wyborcza.biz

Как она отличается в разных частях страны.

Центральное статистическое управление опубликовано новые данные. Средняя зарплата в Польше по итогам декабря 2018 года побила рекорд, достигнув 5275 злотых брутто или около 3742 злотых или 985 долларов «на руки», сообщает money.pl.

Эксперт по рынку труда Кшиштоф Инглот рассказал, что в декабре всегда пик зарплат из-за праздничных премий. Но при этом зарплата в январе все равно будет выше прошлого года, поскольку минимальную зарплату повысили до 2250 злотых. Рост доходов, по словам эксперта, будет вдвое больше, чем в 2018 году.

Тем не менее, оказалось, далеко не все они дотянули до средней зарплаты по стране.

По воеводствам ситуация еще более неравномерная. Только три из 16 достигли заветных 5275 злотых средней зарплаты.