Наследие БНР 8.02.2019, 17:02

Что дало нам возрождение белорусского государства в начале прошлого века.

Годами советские идеологи всех мастей твердили, что «БНР существовала лишь на бумаге». Но если это так, то почему после Беларуской Народной Республики осталось наследие, которым мы пользуемся до сих пор – пишет kyky.org.

Предыстория

Зимой 1918 года еще шла Первая Мировая война, Беларусь выступала в качестве арены для битвы между Россией и Германией. Уже несколько месяцев в Бресте между двумя державами продолжались переговоры об условиях мира. Там решалась и непосредственно судьба Беларуси: думали, как поделить нашу территорию между собой. В итоге немцы начали новое наступление и вечером 21 февраля вошли в Минск. В результате значительная часть беларуской земли оказалась во власти Германии. Большевики отступили на Восток.

Немцы были заинтересованы, чтобы в регионе нормально работала экономика, ведь они собирались использовать Беларусь как базу для дальнейшего ведения войны. Занимая территории, на которых протекали активные процессы национального формирования, немцы постоянно сталкивались с разными сложными вопросами. Это принудило их выработать особую политику, что касается молодых национальностей, — относиться ко всем одинаково и никому не мешать. Вот и беларусам немцы не запрещали заниматься культурой и просветительством, открывать школы и пропагандировать беларускую национальную мысль. По сравнению с российским царским режимом немецкая администрация дала просто невиданную ранее свободу патриотам Беларуси. Этой свободой по полной и воспользовалась Рада БНР.

В компромиссе с немцами

Особые отношения складывались между Радой БНР и германской администрацией. Сила была на стороне немцев, и нашим деятелям приходилось постоянно учитывать этот фактор. Когда Рада БНР провозгласила Первую и Вторую Уставные грамоты (в которых назвала себя единственной законной властью в Беларуси и декларировала Беларускую Народную Республику), немцы решили особо не придавать этому значение, но объявление независимости БНР в Третьей Уставной Грамоте заставило их всерьёз забеспокоиться. Они объявили Народный Секретариат (правительство БНР) вне закона и запретили его деятельность. Только через пару месяцев (в мае 1918 года) оккупационные власти пошли на диалог с Радой БНР.

Раду БНР немцы решили использовать как посредника между собой и беларуским народом. Ведь им было необходимо, чтобы в регионе «все работало», поэтому они предоставили в ведение Рады БНР промышленность, торговлю, сельское хозяйство, социальную сферу, а также образование и просветительство. Единственное, к чему немцы не подпускали Раду БНР, – это силовые структуры и сбор налогов. Радовцы постоянно предпринимали попытки создать беларускую армию и милицию для защиты своего края, но германская администрация не позволяла этого сделать.

Экономика и беженцы

Рада БНР стала посредником между местным населением и немецкими властями, помогая в решении конфликтов. При немецких военных комендатурах были созданы специальные институты советников, к ним обращались крестьяне и горожане по хозяйственным вопросам, а уже советники решали эти вопросы с немцами.

Народному Секретариату БНР удалось также сделать кое-что и для развития торговли на международной арене. Так в апреле 1918 года, стараниями Митрофана Довнар-Запольского, в Киеве была основана первая Беларуская торговая палата. Этот орган налаживал торговлю между Беларусью и Украиной, защищал интересы беларуских предпринимателей.

В социальной сфере Народный Секретариат занимался проблемой беларуских беженцев – Первая мировая война гнала людей из Беларуси вглубь России. Больше всех покинули свои дома выходцы из Гродненской и Виленской губерний. К маю 1918 года в России проживало больше двух миллионов беженцев из Беларуси. Все они находились в тяжелых условиях — не существовало никакого плана эвакуации и размещения населения; хаос, нищета и болезни приводили в высокому уровню смертности.

С 1915 года по всей Российской империи стали создаваться разные организации помощи жертвам войны. Существовала такая организация и на территории Беларуси. В стороне от проблемы не осталось и правительство Беларуской Народной Республики. При Народном Секретариате действовала «Надзвычайная бежанская калегія», которую возглавлял Василь Захарко.

Политика. У людей появились паспорта

Несмотря на заперты немцев вести политическую деятельность, у БНР были серьезные достижения и в политике. Успехом можно назвать выдачу паспортов и открытие дипломатических миссий по всему миру.

В 1918 году в Берлине в славянской типографии Галевского были напечатаны паспорта Беларуской Народной Республики. Сложно точно судить о количестве выданных паспортов. Известно, что в Германии беларуская дипломатическая миссия выдала около двух тысяч паспортов, а в Одессе гражданами БНР зарегистрировались 16 тысяч беларусов, проживавших в Украине. Эти паспорта признавались не только на территории Беларуси, по ним можно было выехать за границу, жить в странах Западной Европы и даже получить американскую визу. Есть сведения, что паспорта БНР действовали до конца 1920-х.

Еще одним важным достижением БНР стало открытие беларуских представительств по всему миру. Военно-дипломатические миссии БНР работали в Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехословакии, Германии, Франции, Англии. Впервые Беларусь стала фигурировать на международной арене в качестве самостоятельного субъекта, до этого отдельной Беларуси в сознании европейцев не существовало, а наши земли рассматривались не иначе как часть Российской империи.

Образование на роднай мове

Имперский режим как огня боялся беларуской национальной идеи и предпринимал любые попытки, чтобы стереть из сознания беларусов чувство собственной уникальности и отличия от русских. Сознательная политика царизма была направлена на русификацию и ассимиляцию беларусов. В первую очередь под удар царской реакции попало образование. В 1832 году после антироссийского восстания 1830-1831 годов был закрыт Виленский университет, после восстания Калиновского в 1864 году ликвидирована Гори-горицкая сельскохозяйственная академия. Беларусь осталась без учреждений высшего образования. За «вышкой» беларусы ездили в основном в Петербург.

Наши предки ни в какую не желали чувствовать себя частью великого русского народа и постоянно подымали восстания. В целях ослабления сознательности литвинов царские власти подмяли под себя всю систему образования, чтобы воспитывать молодое поколение в «нужном» русле. На фото бюст Калиновскому в Свислочи, где в честь беларуского героя названа гимназия.

Основным языком обучения в Российской империи был русский. Тотальная русификация образования стала типичным явлением, а про беларуский язык в школах власти даже слышать не хотели.

В этом плане немецкая военная администрация предоставляла просто невиданные ранее свободы и возможности. Еще в 1915-1917 годах под германской оккупацией в Беларуси открылось 89 школ с беларуским языком обучения. За год деятельности БНР количество школ увеличилось приблизительно до 300. Также действовали беларускоязычные гимназии в Будславе, Минске, Новогрудке, Слуцке, Гродно.

Для такого количества образовательных заведений были необходимы учителя. Преподавателей готовили в Свислочской учительской семинарии, также на учительских курсах в Вильне, а в Минске действовали курсы беларусоведения.

Важным достижением БНР стало открытие осенью 1918 года Минского педагогического института. Там преподавали Ефим Карский, Вацлав Ивановский, Бронислав Тарашкевич — выдающиеся культурные и научные деятели того времени. Этот институт лег в основу педагогического факультета БГУ в 1921 году, а в 1931 году вновь отделился в самостоятельное учреждение. Сегодня мы знаем его как Беларуский государственный педуниверситет им. М. Танка.

Также правительство БНР работало над созданием БГУ. В апреле 1918 года появилась специальная подготовительная комиссия по открытию беларуского национального университета. В итоге университет был открыт в 1921 году, но уже при советской власти.

В планы деятелей БНР также входило создание сельскохозяйственного и политехнического институтов, а 1-го января 1919 года была открыта Виленская беларуская гимназия.

Наука и единственный государственный язык

Деятельность БНР не обошла стороной и науку. Так в 1918 году в Вильне начало работу первое объединение беларуских ученых — Беларускае навуковае таварыства.

Также не будем забывать, что в БНР беларуский язык стал единственным государственным — весь документооборот мог вестись только на нём. Этот факт (плюс расширение беларускоязычного образования) стали мощным толчком для развития лингвистики. Нашу мову надо было формализовать, типизировать, разработать грамматические правила, чтобы выработать единый литературный стандарт языка.

В 1918 году в Вильне вышла в свет первая редакция «Граматыкі для беларускіх школ» Бронислава Тарашкевича, а также учебник «Беларускі правапіс» Антона Луцкевича и Яна Станкевича. Эти труды стали первым шагом в создании беларуского литературного языка.

Обложка легендарного издания «Граматыкі» 1918 года. Позже этот учебник переиздавался еще 4 раза с дополнениями и изменениями.

Открывшиеся в большом количестве беларуские школы необходимо было обеспечить учебным материалом. Для этого при правительстве БНР было основано бюро по подготовке учебников, а также издательство «Прасвета». За 4 месяца бюро успело составить 16 книг для беларуских школьников.

Карта Беларуси

Третья Уставная грамота декларировала, что власть Беларуской Народной Республики должна распространяться на все территории, на которых имеют количественное превосходство беларусы. Но вот четкой и наглядной границы на тот момент нигде не существовало. Поэтому Народный Секретариат создал специальную комиссию, которая должна была составить карту и четко обозначить границы, в пределах которых распространялась власть Беларуской Народной Республики.

В основу легла «Этнографическая карта беларуского племени», составленная Ефимом Карским в 1917 году. Она была доработана с учетом концепций историка и этнографа Митрофана Довнар-Запольского, границы БНР были расширены на юге. Эта новая карта БНР была представлена летом 1919 года на Парижской мирной конференции, где лидеры мирового сообщества подводили итоги Первой мировой войны и решали судьбы государств. Она стала первой политической картой Беларуси, и в какой-то степени этот шаг оградил беларуские земли от постоянного посягательства на них соседей.

Беларуские СМИ и издательства

В доинтернетовскую эпоху на формирование общественной повестки и гражданской позиции людей влияли газеты и журналы. Поэтому была так важна своя собственная беларуская пресса. В 1918 году на беларуском языке выходило 6 газет, 3 журнала и действовало 11 издательств, которые печатали научную, публицистическую и художественную литературу. Благодаря печатной деятельности БНР, беларусы смогли прочитать Коласа, Купалу, Максима Горецкого и других современных на тот момент беларуских авторов. А сегодня они уже являются классиками беларуской литературы.

Музыка и театр

Рада БНР всячески способствовала развитию музыки и театра. Так в апреле 1918 года была организована Минская высшая музыкальная школа, которая в том же году была переименована в Беларускую консерваторию.

Еще в 1917 году было создано Першае таварыства беларускай драмы і камедыі под руководством Флориана Ждановича. А уже в апреле 1918 года, указом Народного Секретариата БНР, «Таварыства» было реорганизовано в Беларускі дзяржаўны тэатр БНР.

Флориан Жданович — беларуский актер, режиссер и театральный деятель. Один из основателей беларуского профессионального театра.

В июле 1918 года тайно, минуя немецкие кордоны и заставы, из Вильни в Минск перебирается Францишек Алехнович. В Минске он ставит собственную пьесу «Бутрым Няміра», ранее имевшую успех в Вильне, а также презентует минской публике две премьеры 1918 года — комедию «Чорт і баба» и драму «Страхі жыцця». После оккупации Беларуси советами и создания БССР оба театральных деятеля Флориан Жданович и Франтишек Алехнович со своими актерами вносят значительный вклад в дальнейшее развитие беларуского театра.

Вместо вывода

Менее чем за год деятели БНР успели сделать очень многое. А именно:

— Первое в истории беларуское правительство, первый беларуский паспорт, первое беларуское гражданство.

— Школьное образование на родном языке. К сожалению, уже сегодня в современной Беларуси мы это достижение успешно «сливаем».

— Впервые беларуский язык получил статус государственного. Это дало мощный толчок для развития беларуской культуры и науки. Были предприняты шаги к созданию литературного стандарта беларуского языка.

— Впервые обозначены границы Беларуси. У соседей больше не было повода претендовать на наши земли как на часть Польши, Литвы или Украины. БНР заявила, что данные территории принадлежат Беларуси. Современная Республика Беларусь преимущественно существует в границах, объявленных БНР.

— Зарубежные представительства. Впервые Беларусь выступала на международной арене как самостоятельное формирование, впервые мир услышал про существование независимого беларуского государства.

— Минск впервые стал столицей Беларуси.

— Появились институты, где развивалась беларуская наука.

За рамками этой статьи осталось главное и самое основное. То наследие БНР, которым пользуются сегодня все беларусы без исключения, — независимость. Сегодняшний суверенитет Беларуси прямиком берёт свое начало от Беларуской Народной Республики.