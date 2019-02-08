Подборка отличных фильмов для вечера после рабочего дня 8.02.2019, 17:16

Каждый фильм определенно произведет на зрителя впечатление.

Наверняка с этим сталкивался каждый: желая найти хорошее кино для вечернего просмотра, мы больше времени тратим на его поиски, чем на сам фильм. Знакомая ситуация?

AdMe.ru решил облегчить задачу и сегодня делится подборкой, в которой каждый фильм стоит потраченного времени и определенно произведет на зрителя впечатление.

Любовь на кончиках пальцев

Отличная французская комедия о девушке Розе Памфиль, которая не желает оставаться в своем городке и жить спокойной и размеренной жизнью домохозяйки. Роза уезжает в Париж — город, который приготовил для нее много сюрпризов.

Крысиные бега

Шикарная комедия Джерри Цукера о людях, а точнее о том, на что они готовы, чтобы выиграть главный денежный приз. А его получить, как оказалось, не так-то просто. Если вы хотите посмеяться от души и зарядиться отличным настроением, смело включайте это кино!

Там, где сердце

Очень добрая история о 17-летней девушке Новали. Она часто страдает из-за своей наивности, но верит, что все будет хорошо. Ей предстоит пройти через множество трудностей, и совсем чужие люди, встречающиеся у нее на пути, помогут ей не потерять веру в себя и в то, что она непременно найдет свое счастье.

Нью-йоркское такси

Белль — лучший, а главное, самый быстрый таксист в городе, но ее мечта — не развозить клиентов, а выиграть соревнования среди настоящих и крутых гонщиков. Энди — хороший полицейский, но водитель никакой. Этой парочке предстоит обезвредить банду преступниц. Вопрос в том, не поубивают ли они друг друга раньше, чем встретятся лицом к лицу с бандитами.

Из 13 в 30

Кто из нас в детстве не мечтал поскорее стать взрослым! Вот и главная героиня этого фильма при праздновании своего 13-го дня рождения загадывает желание: поскорее стать взрослой 30-летней женщиной. И на следующее утро ее мечта становится реальностью.

Как выйти замуж за миллиардера

Юная Ким находится в поисках хорошей работы. Однажды удача ей улыбается, и девушка отправляется на фешенебельный горнолыжный курорт в Альпах. Там Ким увлекается сноубордом и... сыном владельца курорта. С каждым днем он нравится девушке все больше и больше, но вот как понять, не морочит ли молодой и привлекательный паренек ей голову?

Мгновения Нью-Йорка

Что может случиться всего за один день? На самом деле много всего, причем весьма неожиданного! Именно такой день «сюрпризов» выдался у сестер-близняшек Джейн и Рокси. У каждой из них на этот день были свои планы, и очень важные, но в один момент все пошло наперекосяк.

Реальные девчонки

Еще одна история про сестер, которые, как говорят, родились с золотой ложкой во рту. После смерти отца они получают в наследство многомиллионное состояние и преуспевающую косметическую фирму. Но всего один производственный скандал — и стабильное положение сестренок оказывается под серьезной угрозой.

Ты только люби

Добрый фильм польского производства. Его главный герой Михал — преуспевающий архитектор. У него, на первый взгляд, есть все, о чем можно мечтать, но он одинок и свои вечера проводит за просмотром телевизионных программ. Но рутине приходит конец, когда к нему в дом приходит маленькая девочка и говорит, что он — ее папа.

Век Адалин

Что скрывать, почти все женщины мечтают оставаться всегда молодыми и красивыми. Героине этого фильма выпадает такая удача. Но вот только удача ли это на самом деле — проживать годы и видеть, как стареют и уходят близкие люди?

Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен

Однажды Бадди Холл узнает, что из космоса его дом виден не так внушительно, как особняк соседа Стива Финча. И Холл решает украсить свое гнездышко яркой иллюминацией, которая точно будет видна из космоса. Эта идея не очень понравилась мистеру Финчу, ведь он желает, чтобы именно его дом выглядел лучше остальных в округе.