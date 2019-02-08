Фотофакт: В Гомеле распределение студентов снимают на камеру 1 8.02.2019, 17:22

Гомельский государственный медицинский колледж

В медицинском колледже говорят, что таков был приказ Минздрава.

Распределение в Гомельском медицинском колледже снимается на видеокамеру. Telegram-канал "Отчислено", в котором было опубликовано фото, утверждает, что камера нужна для фиксации согласия выпускинков-платников "добровольно отрабатывать распределение".

В Медколледж «Еврорадио» рассказывают, что выпускники-платники сами захотели получить первое место работы от государства. А видеокамеру используют, чтобы избежать коррупции во время распределения.

"Это распределение прошлого года, — отвечают в колледже. — Это не общая практика, чтобы учащиеся говорили что-то на камеру. Неправильная трактовка. В прошлом году было распоряжение Министерства здравоохранения, чтобы избежать коррупционного риска. Чтобы работа комиссии по распределению была прозрачной и не было никаких нарушений, полностью велась запись. Всё в рамках распоряжения и закона. Никакой другой информации быть не может. Платники выразили желание получить первое место работы, и все его получили".

Больше ничего комментировать в медколледже журналистам не стали, только пригласили приехать на распределение в этом году и посмотреть, как оно проходит. Как запись распределения на видеокамеру может помочь борьбе с коррупцией — ответа на этот вопрос журналистам не дали.