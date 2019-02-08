Жителям минского Сухарево удалось отстоять многие дома 8.02.2019, 17:36

Весь частный сектор в Сухарево ради многоэтажек сносить не будут.

Без сноса частного сектора не обойдется, но многие дома удалось отстоять. Такой вывод можно сделать по следам заседания комиссии по итогам общественного обсуждения проекта детального планирования Южного Сухарево, где хотят построить многоэтажки, пишет tut.by.

Комиссия, в которую входили и представители общественности, рассмотрела все письменные замечания и предложения граждан. Самый больной вопрос — снос частных домов — обсуждался детально.

Напомним, согласно проекту детального планирования нового большого микрорайона в Сухарево, на территории в 170 гектаров запланировано строительство многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. В их числе — школа с бассейном, детсад, детская поликлиника, торговый центр. Но существующей там частной усадебной застройке планы градостроителей ничего хорошего не сулят: вдоль улиц Школьной, Маршала Лосика, Мачульского собираются снести 79 усадебных домов. Под бульдозер планируется пустить и здание полноевангельской церкви «Новая жизнь». Общественное обсуждение этого всего дела прошло 17 января и было очень эмоциональным. Большинство людей категорически высказалось против сноса.

Фото: Наталья Шарай, TUT.BY

Сегодня же в администрации Фрунзенского района прошло заседание комиссии по итогам общественного обсуждения. Игорь Говорень, член инициативной группы жителей Сухарево, принимавший участие в работе комиссии, рассказал журналистам подробности встречи.

— Мы рассмотрели все вопросы, поступившие от граждан на электронную почту администрации и оставленные в книге записей. Всего их больше четырехсот. В основном их оставляли жители частного сектора и жильцы уже построенных многоэтажек. Все заявления домовладельцев обсуждались отдельно, и по каждому вносились коррективы. По некоторым домам договорились — их сносить не будут. В первую очередь это касается тех домовладений, которые образуют группу домов. А вот по отдельно стоящими ветхим домам у проектировщика однозначная позиция — сносить. Несмотря на несогласие их владельцев. Это как минимум 15 домов, но точные цифры сейчас назвать не могу. Церковь по ПДП также подлежит сносу, однако их представителей на комиссии не было, их позиция нам неизвестна. Представители администрации нам сказали, что этот вопрос — оставлять здание как есть или предоставить участок под строительство — может решить только Лукашенко.

С итоговым протоколом заседания комиссии можно будет ознакомиться в понедельник, 11 февраля. Мы проверим, все ли замечания по каждому вопросу были учтены. Главный архитектор проекта заверил нас, что внесет коррективы в проект согласно принятым решениям.

Напомним, недавно Мингорисполком решил также не сносить Сельхозпоселок. Как сообщалось, вся политика по частному сектору при новом председателе Мингорисполкома Анатолии Сиваке будет меняться.