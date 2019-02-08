Умер бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский 8.02.2019, 18:49

фото с сайта zbruc.eu

Ян Ольшевский по профессии был адвокатом и защищал в суде многих польских оппозиционеров.

Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский умер в Варшаве в возрасте 88 лет. Об этом сообщает TVP.

Отмечается, что политик скончался в больнице в Варшаве, где несколько дней находился без сознания. Проблемы со здоровьем у Ольшевского обострились в 2011 году после инсульта.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертью политика.

Ольшевский по профессии был адвокатом, который защищал в суде многих оппозиционеров. Позднее он дважды был избран в сейм, а также был советником экс-президента Леха Валенсы, который назначил его премьер-министром в 1991 году. В 1992 году его правительству был вынесен вотум недоверия. В 2006 году Ольшевский стал советником экс-президента Польши Леха Качиньского. Основал партию «Движение польской-реконструкции», которую возглавлял до 2011 года. В 2012 году партия самораспустилась.