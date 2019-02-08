Как белоруска отдохнула за €170 в Венгрии 5 8.02.2019, 19:27

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фото: media-polesye.by

Cлуччанка рассказала о своем трехдневном туре по маршруту Мишкольц-Эгер-Будапешт.

Случчанка Инна Дуброва уже была в Чехии, Словакии, Польше, Германии, России и Украине. В начале января она съездила в трехдневный тур в Венгрию.

В интервью «Кур`еру» Инна рассказала, почему лучше рассчитываться местной валютой, зачем знать график работы метро и сколько стоит чашка чая в центре Будапешта. У Инны открыта трехмесячная шенгенская виза. Она решила, что использовать её надо с пользой

Инна нашла недорогой тур — за 100 евро (проезд, проживание, завтраки) — по маршруту Мишкольц-Эгер-Будапешт.

«Мне нравятся страны, которые не так популярны среди туристов, как, например, Италия, Германия.

Дорога

ФОТА: ІНА ДУБРОВА

Дорога в Венгрию далась тяжело, — рассказывает Инна. — Ехали сутки — через Польшу, Словакию. Основные пассажиры автобуса — женщины за 40−45 лет.

Моей соседкой была девушка из Гомеля, за нами — две пассажирки. Они нам постоянно делали замечания: «Девочки, потише», «Не кашляйте», «Не чихайте». Плюс они ещё серьёзно подготовились: взяли с собой запечённую рыбу и холодец. Всю дорогу они ели.

Первый день

Фото предоставлено Инной Дубровой

Мы приехали в Мишкольц. Там сходили в термальную купальню. Цена билета — 7 евро за три часа.

Искупаться можно было как внутри здания, так и под открытым небом. Внутри всё сделано в виде пещер. Много подсветки, иллюминация звёздного неба. На улице тоже здорово. Мы купались, а на нас падал снег. Но холодно не было, даже лицо не замёрзло.

Многие приезжают в Венгрию ради этих источников. Вода в них считается лечебной, но находиться долгое время в ней нельзя — вредно. Но раз в жизни, как мы, можно.

Второй день

Фото: Инна Дуброва

После купальни мы пообедали и поехали в город Эгер.

Сначала была полуторачасовая экскурсия по городу. Затем мы разделились. Одна часть группы поехала за 20 евро в кафе на дегустацию вина. Мы же с девушкой из Гомеля пошли на прогулку по городу. У нас было два часа. Решили зайти в кафе.

В Венгрии очень удобно — меню каждого кафе висит на входе. Поэтому можно заранее ознакомиться с ценами, чтобы знать, по карману или нет. В кафе я заказала чай, блинчики с джемом и гуляш — плотный суп с мясом и картошкой. За всё заплатила 10 евро.

Вечером встретились с группой и выехали в Будапешт. В 21.30 мы приехали. Кто был уставший — пошёл в отель. Мы с девчонками отправились на собственную экскурсию. Предварительно составили маршрут, как проехать к центру.

Как оказалось, в Будапеште некоторые станции метро закрываются в 20 часов. Мы растерялись. Попросили помощи у двух молодых парней 18−19 лет.

Сначала пытались разговаривать с ними на английском, но потом оказалось, что они неплохо владеют русским, потому что их мамы — русские, папы — венгры, а сами учатся в Москве. Они подсказали, как проехать к центру.

Мы бродили по улицам Будапешта, набережной, где река Дунай делит город на две части — Буду и Пешт. Было очень холодно. Всё происходящее напоминало атмосферу в Санкт-Петербурге.

В два часа ночи мы вызвали такси и поехали в отель. За 12−13 км заплатили 20 евро.

Третий день

Фото предоставлено Инной Дубровой

С утра у нас была экскурсия, которая входила в стоимость тура, а после неё — дополнительная за 15 евро. На стороне Пешт всё было простое, а Буда — это часть города с величественными зданиями, резиденциями, замками. С Буды открывался красивый панорамный вид на весь город.

Потом у нас было свободное время до 20 часов. Мы решили прогуляться ещё по городу и зайти в какое-нибудь кафе. Чай в центре Будапешта нам обошёлся по 7 евро.

Дорога домой показалась мне короткой. Я была уставшей, поэтому половину пути спала, потом слушала музыку, а когда въехали в Беларусь, появился интернет. И ехать стало веселее".