Bloomberg узнал детали вывоза из Венесуэлы золота на $900 млн 1 8.02.2019, 19:32

2,981

Фото с сайта goldom.ru

Мадуро вывез венесуэльское золото в Турцию.

Возникшая спустя два месяца после визита диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкару турецкая компания Sardes в итоге вывезла в Турцию из боливарианской республики золото на $900 млн. Об этом без указания источников информации сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Sardes, по данным агентства, начала свою деятельность в январе 2018 года. Тогда турецкая фирма импортировала из Венесуэлы золото на примерно $41 млн. Эта операция, как поясняет Bloomberg, стала первой подобной сделкой между двумя странами за последние 50 лет. В следующем месяце Sardes, по информации агентства, увеличила объем импорта из Венесуэлы более чем в два раза — она осуществила поставки драгметалла почти на $100 млн.

К ноябрю прошлого года, когда президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о санкциях в отношении венесуэльского золота, турецкая компания уже вывезла из Венесуэлы драгоценный металл на сумму $900 млн, отмечает Bloomberg, подчеркивая, что, согласно нормативным документам компании в Стамбуле, капитал Sardes составляет всего $1 млн.

На сайте турецкой фондовой биржи (Borsa Istanbul) компания, которая работает на рынке драгоценных металлов, под названием Sardes присутствует с декабря 2017 года (именно в этом месяце, по информации Bloomberg, она должна была быть образована — в Анкару Мадуро приезжал в октябре 2017-го).

О том, что торговля золотом Венесуэлы с Турцией стремительно растет, в начале февраля со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала Би-би-си. Ее источники также говорили о золоте примерно на $900 млн, которое, по их данным, было вывезено в прошлом году из латиноамериканской страны в Турцию.

Драгоценный металл, по информации собеседников телерадиокомпании, транспортировался «якобы для его переработки и возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте впоследствии не было». В связи с этим, как указывали источники Би-би-си, Вашингтон предупредил Анкару: продолжая торговлю золотом с Венесуэлой, турецкие власти «ступают по тонкому льду». Экспортируемое из Венесуэлы золото в конце концов в нарушение санкций может оказаться в Иране, подозревают США.

В целом нынешнее правительство Венесуэлы, как писал ранее Bloomberg, хранит в иностранных золотовалютных резервах активы на $8 млрд. В январе стало известно о том, что $1,2 млрд из них властям боливарианской республики отказался вернуть Банк Англии. Местонахождение других активов, как отмечало тогда агентство, в основном неизвестно, однако часть из них, по информации Bloomberg, могла находиться в Турции.

Эту информацию впоследствии подтвердил венесуэльский оппозиционный депутат Карлос Папарони. Он заявил, что в прошлом году на фоне кризиса правительство Венесуэлы продало 73 тонны золота двум фирмам в Объединенных Арабских Эмиратах и еще одной в Турции, передавало издание Mining. Всего в иностранные резервы, по его данным, тогда ушло 40% от всего венесуэльского золота.

Турецкие власти наряду с властями России и Китая являются ключевыми сторонниками Мадуро. Действующего диктатора боливарианской республики они поддержали после того, как в январе новым главой государства на многотысячном митинге оппозиции себя провозгласил глава нацсобрания Венесуэлы Хуан Гуаидо. Его как временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы затем признали США, Канада, почти все страны Европы и большинство южноамериканских стран.