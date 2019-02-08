Путин провел заседание Совбеза РФ по Беларуси 8 8.02.2019, 19:53

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Фото с сайта kremlin.ru

На оперативном совещании Совета Безопасности РФ обсуждались «союзные» отношения.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Во время заседания Совета состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских «союзных» отношений накануне намеченного на следующую среду, 13 февраля, рабочего визита правителя Беларуси Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным.

Официальный сайт Кремля также сообщает, что речь кроме прочего велась также о ситуации в Сирии в контексте предстоящего 14 февраля саммита лидеров России, Турции и Ирана.

Кроме того, обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.