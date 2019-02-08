Сенсационное решение суда присяжных в Санкт-Петербурге 8.02.2019, 19:59

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Фото: spb.sportsp.ru

Оправданный в расстреле омоновцев тренер передал поэтичную благодарность присяжным.

Защита Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна, которым сегодня в Санкт-Петербургском городском суде был зачитан оправдательный приговор по делу о расстреле омоновцев, считает ставший для многих неожиданным итог слушаний «победой правосудия в лице присяжных заседателей», а не адвокатской победой или же провалом обвинения.

«Права и возможности у обвинения и защиты были равные. Нас упрекают, что мы якобы нарушали законодательство, пытались как-то давить на присяжных. Ничего подобного! Мы точно так же, как и обвинение, представляли доказательства, а уже присяжные по каким-то причинам, о которых можно лишь гадать, поскольку тайну совещательной комнаты мы никогда не узнаем, вынесли то решение, которое вынесли. И для нас, защитников, особенно важным стало то, что это решение оказалось единодушным. Так что мы можем гордиться тем, что нашли правильный путь и, опираясь на материалы дела, смогли показать присяжным: никаких оснований для вынесения обвинительного вердикта нет», - пояснила «Петербургскому дневнику» адвокат Инесса Фролова, представлявшая интересы Аркадия Нусимовича.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ

Защитники пояснили: они работали «одной командой», как друг с другом, так и со своими клиентами, в итоге выработав единую тактику и стратегию. Государственный обвинитель Лариса Сынкова, по их словам, «была связана тем, что ей предоставило следствие».

«Есть алгоритм обвинения, прописанный в обвинительном заключении, где зафиксировано, что было так и вот так. Но когда мы с коллегами изучили материалы дела, увидели, что этот алгоритм не складывается, а доказательства не стыкуются», - высказала свое мнение адвокат Ольга Демидова, осуществлявшая защиту Геннадия Левинского.

По словам Инессы Фроловой, на суд присяжных защита представляла «лишь то, что было в деле», делая акцент на том, что сторона обвинения полагала несущественным или «по каким-то причинам умалчивала». Так, по мнению адвокатов, следствие не установило точное число нападавших и оружие, которым они пользовались, а также не представило документального подтверждения суммы похищенных средств. Признательные показания Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна защита считает «выбитыми».

«Мы не выходили за рамки данного судебного дела, состязательность процесса не была нарушена. Полагаем, защитой были представлены те доказательства, которые каким-то образом зародили в умах присяжных сомнения в версии следствия», - заявила Людмила Смирнова, защищавшая в суде Алексея Геворкяна.

ПО ГОДУ ЗА ПАТРОН

Напомним, вооруженное нападение 4 декабря 2015 года на полицейский автомобиль, в котором везли деньги для выплаты зарплаты трудовым мигрантам на стройку в Мурино, прогремело на всю страну. Один страж порядка был убит, второй чудом выжил. Находившуюся на заднем сидении «УАЗа» кассиршу налетчики не тронули. Лишь похитили сумки, в которых, согласно материалам дела, находились не менее 24 миллионов рублей. В совершении преступлений были обвинены неработавший Аркадий Нусимович, тренер по каратэ Геннадий Левинский и ранее неоднократно судимый Алексей Геворкян, которые были задержаны лишь спустя четыре месяца после преступления.

Под занавес длившегося более года судебного процесса коллегия присяжных единодушно оправдала подсудимых по всем пунктам предъявленного обвинения. Лишь вину Аркадия Нусимовича в хранении двух обнаруженных у него в квартире при обыске пистолетных патронов «судьи факта» сочли доказанной. Тем более, что сам подсудимый этого и не отрицал.

Максимальное наказание, грозившее Нусимовичу, в котором следствие видело организатора банды и разбойного нападения, составляло 2 года 8 месяцев. Это обеспеченные решением присяжных о снисхождении две трети от максимально предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ четырех лет лишения свободы. В прениях обвинение просило о двух годах колонии-поселения. Защита – прекратить дело за малозначительностью. Суд в итоге назначил два года ограничения свободы.

Отбывать даже это наказание Аркадию Нусимовичу не придется, поскольку в СИЗО он провел без малого три года. За оправданными оставлено право на реабилитацию.

ПОЭТИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Ранее в прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что приговор суда будет обжалован. Защите и недавним подсудимым это известно.

«Это – право Верховного суда РФ принять то решение, которое он посчитает необходимым. Могу сказать одно: к повторному рассмотрению этого дела мы при необходимости готовы, и наша позиция не изменится», - заявила Инесса Фролова.

Сами оправданные предпочли после оглашения приговора воздержаться от комментариев. Однако Геннадий Левинский, который, по версии следствия, и расстрелял полицейских из автомата Калашникова, сделал исключение для «Петербургского дневника», решив обратиться к присяжным.

«От всего сердца благодарю вас, присяжные, за это решение, вынесенное вами справедливо и по совести. Да не будут тучи темные над хоромами вашими. Да будут все дела ваши да во славу богов светлых», - изрек оправданный.

Вместе с Алексеем Геворкяном тренер по каратэ теперь совершенно свободен – подписка о невыезде до вступления в силу приговора суда взята только с Аркадия Нусимовича в связи с обвинительным приговором за хранение патронов. Источники в правоохранительных органах не исключают, что Левинский и Геворкян после отмены приговора могут скрыться из города. В том, что дело будет возвращено Верховным судом РФ на новое рассмотрение, мало кто сомневается.