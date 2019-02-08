Как Аваков не пустил Порошенко на съезд «Народного фронта», а Яценюк собрался идти кандидатом, да не решился 8.02.2019, 20:10

Арсен Аваков

Фото: Reuters

Все интриги произошли на съезде украинского «Народного фронта» еще до начала заседания.

Съезд партии "Народный фронт" 2 февраля прошел быстро - за три часа. Было совсем немного участников и пресса. Все интриги произошли на съезде еще до начала заседания.

Главной интригой было выдвижение кандидатом в президенты лидера партии Арсения Яценюка, поддержанное его политическим партнером и партийным олигархом Николаем Мартыненко. Однако Андрей Парубий, который поддержал Петра Порошенко на форуме, и Александр Турчинов выступили против выдвижения Яценюка.

Аргументация - это будет не его игра, и это приведет к конфликту между БПП и НФ и серьезным проблемам в исполнительной власти. И это также будет на руку другим кандидатам в президенты. В общем, НФ решил не менять выбранный курс, сохранить Кабмин и отказаться от войны с Порошенко.

Более того, у НФ даже была возможность пойти дальше - и открыто поддержать Порошенко. Сам президент хотел приехать на съезд, заявить о политическом союзе с партией. Порошенко в обмен на поддержку планировал заявить, что 40% мест в объединенном списке на парламентские выборы он предоставит кандидатам НФ. По сути, политический союз был бы оформлен открыто, и перспектива партии стала бы ясной.

Порошенко сейчас необходима не поддержка НФ как партии - ему необходим нейтралитет или еще лучше активная поддержка министра МВД Арсена Авакова. Президент строит по всей стране мощную сеть, в плане нанять буквально сотни тысяч агитаторов, взять на зарплату значительную часть электората и помешать развертыванию этой сети может только полиция. На данный момент Порошенко боится, что Аваков может выступить против него, и роман с НФ нужен не только ради стабильности правительственной коалиции, но прежде всего для достижения результата на выборах.

Однако Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков категорически выступили против присутствия Порошенко. Аваков и Яценюк считают невозможным примирение с Порошенко после того, как он нанимал беглого олигарха Александра Онищенко для борьбы против НФ и организовал отставку Яценюка.

Министр МВД заявляет, что полиция должна оставаться единственной не подконтрольной президенту структурой. При этом очевидно, что никакие гарантии Порошенко на парламентские выборы ничего не стоят - после президентских выборов будет новый расклад и новые слова.

Поэтому на съезде НФ был премьер-министр Владимир Гройсман, который активно опирается на поддержку партии, но президента не допустили.

В результате НФ остается в такой же двойственной позиции как все четыре года ранее. Своего кандидата у партии нет, партия поддерживает правительственную коалицию, отдельные лидеры поддерживают Порошенко. Но при этом вся партия от поддержки Порошенко на президентских выборах отказалась.

Яценюк отказался от разрыва с Порошенко, отказался от своей игры. Любопытно, что при этом Яценюк сделал явный антипрезидентский выпад - публично потребовал от Порошенко посадить Виктора Медведчука. На этом вся фронда и критика Порошенко на съезде и закончилась. Но и поддержка не состоялась.

Юрий Бутусов, «Цензор.НЕТ»