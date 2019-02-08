Дарья Домрачева: Мне кажется, Бьорндален хочет моего возвращения в биатлон 14 8.02.2019, 20:13

Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален

Фото: ТАСС

Белорусcкая биатлонистка не исключила возвращения на лыжню.

4-кратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева считает, что Уле Эйнар Бьорндален хочет ее возвращения в биатлон, передает «Трибуна».

– Вы хотя бы иногда обсуждаете дома с супругом: «Уле, а не вернуться ли мне на лыжню?»

– Уле этого очень хочет, мне кажется.

– Что именно говорит?

– Мы не сильно обсуждаем эту тему. Я очень четко понимаю, что сегодня это самое правильное для меня решение. На пресс-конференции, когда я впервые это решение озвучила, сказала именно то, о чем много раз думала: существует большая разница в организации переездов и подготовки с ребенком разных возрастов. Когда ребенку год или около того, всё несколько проще – большую часть суток ребенок спит. При наличии помощи можно достаточно продуктивно планировать свой день, когда же возраст ребенка приближается к двум, от родителей требуется гораздо больше времени и внимания.

Мне кажется, от полутора до трех лет – это один из самых чувствительных возрастов, когда малыш уже во многом проявляет самостоятельность, очень активно познает мир, но ещё недостаточно хорошо говорит, чтобы объяснить окружающим все свои чувства. В этот период я чувствую, близость мамы особенно важна.

И если говорить о возвращении в спорт, важно понимать, что есть поддержка за твоей спиной, важно ощущать доверие команде, и речь не о спортсменах, здесь все в порядке, речь о людях, которые принимают ключевые решения. Если это доверие под сомнением, не думаю, что работа в таких условиях может дать желаемый результат.

– Что сейчас в вашей жизни более реально: увеличение семьи Бьорндаленов или возвращение Дарьи Домрачевой на лыжню?

– Давайте я оставлю этот вопрос без ответа, – сказала Домрачева.