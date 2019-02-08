Гродненский активист на суде: Прошу нацепить на меня наручники, иначе за себя не ручаюсь 4 8.02.2019, 20:40

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Николай Соляник

Фото: «Радыё Свабода»

Николай Соляник с иронией обратился к милиционерам в знак протеста против постановления суда.

Кассационную жалобу гродненского активиста Николая Соляника рассмотрел 7 февраля Гродненский областной суд. Судья Николай Рачинский формально отнесся к рассмотрению постановления суда Октябрьского района, согласно которому Соляник был оштрафован на 10 базовых величин за якобы неповиновение сотрудникам милиции.

Как пишет "Гродненская Весна", перед началом "рассмотрения" Николай Соляник предложил дежурным милиционерам сцепить ему руки наручниками, поскольку, мол, сотрудники милиции так панически его боятся.

"Чтобы не подвергать граждан опасности и как законопослушный гражданин, прошу нацепить на меня меня наручники. Иначе я за себя не ручаюсь», - с нескрываемой иронией обратился Соляник к сотрудникам милиции.

Судья предложил Николаю Солянику рассказать о сути его административного дела.

Активист рассказал, как его пытались задержать люди в штатском, которые представились милиционерами. Соляник, поскольку был без очков, даже не мог разглядеть их удостоверения.

Поскольку они были не в форме и требовали сесть в какую-то подозрительную машину, Соляник потребовал прислать милицейскую машину и сказал, что поедет в отделение только в наручниках.

После этого судья сразу ушел «советоваться» и через короткий перерыв объявил предсказуемое решение - оставить жалобу без удовлетворения.

Поддержать Николая Соляника в областном суде пришли гродненские общественные активисты, а также правозащитники, среди которых был и председатель Правозащитного центра Алесь Беляцкий.

Суд над активистом прошел 3 января. Судья Валерий Шпак не принял во внимание очевидные противоречия дела и оштрафовал Николая Соляник по статье 23.4 КоАП на 10 базовых величин за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.