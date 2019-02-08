Американские послы 13 стран ЕС встретятся для обсуждения Троеморья 8.02.2019, 20:35

Американские послы намерены определить, как наиболее эффективно США могут поддержать инициативу Троеморье.

На следующей неделе сотрудники американских посольств из 13 стран Европейского союза встретятся, чтобы определить, как наиболее эффективно США могут поддержать инициативу Троеморье. Об этом в Twitter написала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, передает «Радио Польша».

«Укрепление энергетической цифровой и транспортной инфраструктуры в Центральной Европе укрепляет союз США с Европой», - подчеркнула дипломат.

Инициатива Троеморье является платформой для сотрудничества президентов 12 государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Ее целью является укрепление сплоченности в рамках Европейского союза путем укрепления инфраструктурного, энергетического и экономического сотрудничества стран Центральной Европы.

Членами инициативы Троеморье являются Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.