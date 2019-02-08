Базовый доход для безработных: в Финляндии подвели итоги эксперимента 2 8.02.2019, 21:00

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Базовый доход уменьшил стресс финнов, но на трудоустройство не повлиял.

Экспериментальное введение безусловного базового дохода в Финляндии не оказало влияния на уровень занятости среди участников эксперимента, сообщили государственная организация социального обеспечения Финляндии Kela и Министерство социального развития и здравоохранения. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере €560 не стимулировало граждан работать больше, чтобы улучшить свое материальное положение, свидетельствуют предварительные результаты первого года эксперимента, передает РБК.

Идея безусловного дохода предполагает, что каждый гражданин получает гарантированную денежную выплату вне зависимости от его уровня доходов, занятости и состояния здоровья. Эксперимент по внедрению базового дохода в Финляндии продлился в течение двух лет и завершился 31 декабря 2018 года, к нему было приковано внимание многих международных экономистов. В нем приняли участие 2 тыс. граждан в возрасте от 25 до 58 лет, выбранных случайно. На момент начала эксперимента все участники были безработными, а предоставление гарантированной выплаты не зависело от того, найдут они в течение двух лет работу или нет.

Главной целью эксперимента было проверить влияние базового дохода на граждан, не имеющих работы. Одним из основных аргументов против внедрения гарантированной выплаты является то, что они якобы снижают стимулы граждан к труду.

В течение первого года проведения эксперимента получатели базового дохода «были не лучше и не хуже в поиске работы», чем участники контрольной, сравнительной, группы, которые не получали выплат, сообщил координатор исследования Охто Каннинен (Ohto Kanninen) из Исследовательского института заработной платы. Получатели гарантированного дохода в течение года проработали в среднем лишь на полдня больше, чем те, кому он не выплачивался.

Счастливее и увереннее

Но гарантия в форме безусловного дохода положительно повлияла на состояние здоровья и самочувствие участников эксперимента. У получателей базового дохода уменьшились симптомы стресса, стало меньше проблем с концентрацией и здоровьем, отметила ведущий научный сотрудник Kela Минна Юликяннё (Minna Ylikännö). Только 17% получателей базового дохода (опрос проводился незадолго до завершения эксперимента) сообщили, что испытывают много стресса, тогда как в сравнительной группе об этом сообщили 25%. Более половины (55%) получателей гарантированной выплаты оценили состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее против 46% в контрольной группе.

Получатели гарантированного дохода стали выше оценивать свои возможности в поиске работы. «Базовый доход может оказать положительное влияние на состояние человека, даже если это не способствует его занятости в краткосрочной перспективе», — заключила Юликяннё.

Результаты эксперимента являются предварительными, окончательные выводы о влиянии базового дохода пока делать рано, подчеркнули в Kela. Результаты второго года проведения эксперимента будут опубликованы в начале 2020 года.

Зачем вводить базовый доход

Введение безусловного дохода позволит обеспечить доходы всех граждан на уровне выше прожиточного минимума и потенциально полностью преодолеть материальную бедность, отмечали экономисты Всемирного банка. Безусловный доход расширяет возможности занятости: люди могут открыть свое дело, реализовать себя в частичной занятости без угрозы потери средств к существованию. Одновременно переход к безусловному доходу потребует значительных бюджетных ресурсов: в развивающихся странах расходы по базовому доходу, установленному на уровне 25% от медианного дохода, будут составлять около 3,75% ВВП.

Базовый доход не следует внедрять взамен существующих мер социальной поддержки, полная замена не улучшит благосостояния наиболее бедных слоев населения, подчеркивали экономисты. «Безусловный базовый доход следует рассматривать как дополнение к уже существующим инструментам», — указывал эксперт Всемирного банка Руслан Емцов.

Эксперименты по введению базового дохода для определенных групп населения проводились и продолжают проводиться в ряде стран, например в Нидерландах, Канаде, Индии. В Швейцарии в 2016 году состоялся референдум о всеобщем использовании базового дохода, на котором большинство (77%) проголосовало против. В январе 2019 года совет министров Италии одобрил введение базового, «гражданского» дохода в размере €780 для бедных, безработных и малоимущих граждан.