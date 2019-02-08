Беларусь хочет выращивать манго и авокадо в Зимбабве 9 8.02.2019, 21:15

фото с сайта buisness.org.ru

Шейман рассказал о сотрудничестве с Зимбабве в сельском хозяйстве.

Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сферах добычи полезных ископаемых, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства.

Об этом сообщил сегодня журналистам управляющий делами диктатора Виктор Шейман после встречи с представителями белорусских предприятий и организаций по вопросам развития бизнес-сотрудничества с Зимбабве, сообщает БелТА.

«В прошлом году мы подписали контракты на $58,2 миллиона. Пошли заказы на МТЗ, «Гомсельмаш», «Лидагропроммаш», МАЗ, идет изготовление техники. Следующее направление сотрудничества — сельское хозяйство. Правительство Зимбабве нам выделяет 10 тысяч га земли, которая не была в сельхозобороте. В марте-апреле мы направляем технику. Наши специалисты изучают состав почвы, смотрят, какие необходимо внести удобрения, какая техника необходима. Вырастив рис, пшеницу, сою, мы будем реализовывать их на местном рынке. Также в планах — посадка садов: цитрусовые, авокадо, манго будем поставлять в Беларусь, Россию и на рынок ЕС. К концу года рассчитываем заложить основу, чтобы выйти на производство мяса, молока, а в последующем и их переработку», — сказал Виктор Шейман.