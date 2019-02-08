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Яка Бийол: Боюсь, если Гончаренко выучит язык, уйдет из ЦСКА в европейский топ-клуб

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  • 8.02.2019, 21:20
Виктор Гончаренко

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о работе под руководством белорусского тренера.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол высказал мнение по поводу решения главного тренеры команды белоруса Виктора Гончаренко ставить его на сборах на позицию центрального защитника.

"Это абсолютно новая позиция для меня. Знаю, где я ошибался и что мне нужно много работать — в первую очередь над выбором позиции. Я очень стараюсь и учусь, правда! Тренер говорит, что будет использовать меня по ситуации — в зависимости от того, что нужно команде.

Гончаренко вообще всегда знает, чего хочет — скажу, что это его сильнейшая черта. Еще он действительно много общается с каждым из нас, хоть и не совсем знает английский. Но я боюсь — если он выучит язык, то уйдет от нас в какой-нибудь европейский топ-клуб", — как передает Sport24, сказал Бийол.


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