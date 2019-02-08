Болтон: России еще не поздно признать Гуаидо президентом Венесуэлы
- 8.02.2019, 21:25
Советник президента США по национальной безопасности призвал РФ присоединиться к сообществу ответственных наций.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что России и другим странам еще не поздно признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве президента страны.
«Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы», - написал Болтон в Twitter.
Doubling down on a bad bet doesn’t make it a good bet. There is still time for Russia and others to join the community of responsible nations in recognizing Guaido, the National Assembly, and the path to freedom and prosperity in Venezuela. https://t.co/wX5jwV6oy2— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 февраля 2019 г.