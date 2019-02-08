Болтон: России еще не поздно признать Гуаидо президентом Венесуэлы 8.02.2019, 21:25

Хуан Гуаидо

Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Советник президента США по национальной безопасности призвал РФ присоединиться к сообществу ответственных наций.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что России и другим странам еще не поздно признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве президента страны.

«Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы», - написал Болтон в Twitter.