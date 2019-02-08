В Лиде установят памятник князю Гедымину 8.02.2019, 21:33

Трехтонный бронзовый памятник великому князю литовскому установят у стен Лидского замка в сентябре.

В Лиде у стен древнего замка установят трехтонный бронзовый памятник основателю города – великому князю Гедымину. Открытие памятника планируется в сентябре и будет посвящено 75-летию Гродненской области, передает grodnonews.by.

– Это будет статуя на высоком постаменте, князь города в образе всадника на коне, и установят ее на пересечении улиц Грюнвальдской и Замковой, возле северной стены Лидского замка, – рассказывает заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк. – Проект реализуется исключительно за счет внебюджетных, безвозмездных (спонсорских) пожертвований граждан и организаций, в том числе заработанных лидчанами на субботниках.

2 октября 2017 года решением Лидского районного исполнительного комитета был объявлен конкурс на создание памятника «Основатель замка – князь Гедымин».

Эскизные проекты памятника прошли огромный конкурс. 8 февраля 2018 года профессиональное жюри с участием ведущих скульпторов, архитекторов и историков, а также представителей Министерства культуры и властей Лиды выбрало победителя: совместный проект талантливых столичных скульпторов Сергея Оганова и Ольги Нечай в сотрудничестве с архитектором Сергеем Багласовым. В июле эскиз памятника прошел согласование.

– На последнем заседании художественного совета авторы памятника представили рабочую модель памятника в масштабе 1:4, которая была принята единогласно, – рассказывает Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома. – Сейчас ее перевозят на Минский художественный комбинат, где до апреля изготовят памятник в мягком материале в полную величину. И только потом, после утверждения худсоветом, выльют из бронзы.

По словам художника Сергея Оганова, сотворившего Войта на Ратушной площади в Минске и Анастасию Слуцкую в Слуцке, памятник Гедымину – объект международного масштаба. Образ великого князя будет максимально соответствовать исторической правде.

В это же время готовится проектная документация реконструкции благоустройства, устройства фундамента и бетонной части постамента, подсветки, заказчик – Лидское ЖКХ. Установлена трехтонная бронзовая скульптура будет на постамент из гранита Ладожского месторождения бордово-серого цвета. Установить памятник основателю Лиды планируют в августе, а открыть – в сентябре на празднике города. Событие посвятят 75-летию образования Гродненщины.

– Это дань уважения исторической личности и государственному деятелю, который смог объединить мультикультурное и разноязычное Великое княжество Литовское, – подчеркивает Виктор Пранюк. – Он являлся одним из ярчайших примеров мудрого правителя-патриота, символизирует справедливость и единство.

Лидчане единодушны во мнении, что памятник Гедымину укрепит культурно-туристический потенциал региона и усилит патриотизм новых поколений.

Историческая справка

Гедымин – великий князь литовский (1316-1341), во время правления которого территория ВКЛ увеличилась вдвое, считается основателем Лиды: в 1323 году он начал строительство Лидского замка, вокруг которого постепенно выросли поселения, ввел название Лида в исторические хроники. Память об основателе города хранится в Лидском историко-культурном музее, названии бульвара, ресторана, хоккейного турнира, камне, установленном у костела Воздвижения Святого креста.