Алесь Марочкин предлагает мемориализовать «скамью Клинтона» как символ вандализма 8.02.2019, 21:50

Фото: RFE/RL

По словам художника, это был бы памятник нашего времени.

Активистка и знакомая художника Елена Гуща передает слова художника Алеся Марочкина в своем «Фейсбуке».

«То, что произошло в Куропатах, всколыхнуло наше общество, прежде всего сознательное общество, кому небезразлично прошлое и сегодняшнее. Фактически из осколков скамьи Клинтона можно было бы сделать инсталляцию в том же месте в Куропатах. Что это такое? Есть мое предложение, художника Марочкина. Инсталляция заключает в себе следующее: эти осколки, со сколами и трещинами, аккуратно разложить. А вокруг по периметру поставить стекло с подсветкой. Но стекло крепкое, пуленепробиваемое, чтобы нельзя было разбить. Это был бы памятник нашего времени. Памятник варварства, негативного отношения к Куропатам. И люди бы приходили и видели, до чего мы дожили. Что происходит с душами. Потому что памятники, дошедшие до нас, также имеют отметины времени и интересны своей историей. Скамья Клинтона имеет свою историю, ведь вандалы разрушали ее десятки раз. Это памятник нашего времени. Отражение отношений к Куропатам и к памяти расстрелянных. Отношения сегодняшней власти».