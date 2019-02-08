Reuters: Сечин написал Путину о рисках сделки с ОПЕК 8.02.2019, 21:52

Если Россия откажется от сделки, это приведет к резкому падению цен на нефть.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором говорится, что сделка ОПЕК с Россией по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам. Об этом со ссылкой на копию письма, два источника в отрасли и собеседника в правительстве сообщает агентство Reuters. Это письмо, по данным агентства, было направлено Путину в декабре прошлого года.

Отвечая на вопрос о письме, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что слухи в компании «не комментируют», а также «не обсуждают деловую переписку». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что «традиционно не комментирует» переписку (цитата по «Интерфаксу»).

Рекомендаций по поводу того, следует ли продлевать соглашение между ОПЕК и другими крупными производителями нефти, в том числе с Россией (ОПЕК+), которое начало действовать еще в 2017 году, по информации Reuters, в письме Сечина не было. Однако этот документ как считают источники Reuters, стал четким сигналом для других высокопоставленных российских чиновников, занимающихся энергетической политикой: по их мнению, Сечин мог выступить за прекращение действия соглашения ОПЕК+.

«Участники соглашения ОПЕК+ фактически создали преференциальное преимущество для США», — говорится в письме Сечина, которое цитирует Reuters. А Штаты «считают увеличение собственной доли на рынке и захват целевых рынков своей основной задачей». Это «стало стратегической угрозой развитию нефтяной промышленности России», — указано в письме. «Ключевой стратегической задачей, с которой сегодня сталкивается отечественная нефтяная отрасль, является дальнейшее снижение доли России на рынке, несмотря на наличие качественных добываемых запасов нефти, необходимой инфраструктуры и персонала», — продолжает автор письма.

Сечин последовательно выступает против соглашения ОПЕК+, указывает Reuters. Представители компании неоднократно говорили, что сделка с ОПЕК позволит США увеличить долю на рынке, напоминает Reuters.

Так, в апреле 2017 года «Роснефть» предупредила Минэнерго о продолжающемся росте сланцевой добычи в Северной Америке. В этом компания тогда также увидела риски в случае продолжения соглашения о сокращении добычи нефти. Основной угрозой для продления этой сделки в «Роснефти» тогда назвали быструю адаптацию производителей сланцевой нефти в США к повышению цен на нефть.

Сделка ОПЕК+ была заключена в конце 2016 года. Соглашение несколько раз продлевалось. Согласно его последней редакции, участники сделки должны сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки до конца июня 2019 года. Следующую встречу, чтобы обсудить эту договоренность, ОПЕК и ее союзники проведут 17-18 апреля в Вене.

Если Россия откажется от сделки, это приведет к резкому падению цен на нефть или вынудит Саудовскую Аравию нести большую часть бремени по сокращению добычи, чтобы продолжать поддерживать мировые цены на нефть, указывает Reuters, отмечая, что Эр-Рияд ранее утверждал: он не будет делать это в одиночку.