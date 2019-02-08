Польша и Украина усилят сотрудничество в противодействии «Северному потоку-2» 8.02.2019, 22:12

В Варшаве сегодня состоялось заседание Консультативного комитета президентов Украины и Польши.

В результате было решено усилить сотрудничество в противодействию проекту "Северный поток-2", сообщает официальный сайт президента Украины.

Как отмечается, в ходе встречи было решено усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе, по энергетической безопасности, а также противодействию проекту "Северный поток-2".

"В контексте непостоянного членства в Совете Безопасности ООН были обсуждены дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для оказания практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении

Стороны подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Напомним, польские евродепутаты убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России и ослабить Европейский Союз.

Ранее глава польского Сейма Марек Кухцинський во время XII форума "Европа-Украина" заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" является ударом против Центральной Европы.