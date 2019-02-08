Турнир в Братиславе: Беларусь уступила олимпийской сборной России 2 8.02.2019, 22:17

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Белорусские хоккеисты проиграли со счетом 1:2.

На международном хоккейном турнире в Брастиславе сборная Беларуси по хоккею уступила олимпийской команде России со счетом 1:2, проиграв второй матч подряд, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ-2 — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

БЕЛАРУСЬ: Карнаухов (Мильчаков); Антонов (К) — Воробей, Парфеевец — Дрозд — Стефанович; Евенко — Коробов (А), Демков (А) — Ремезов — Кислый; Бокун — Знахаренко, С.Малявко — Белевич — А.Малявко; Карабань — Литвинов — Когалев; Крыскин, Бовбель.

РОССИЯ-2: Бочаров (Демченко); Романов — Кудако, Федоров — Семенов — Хохлачев (К); Шарипзянов (А) — Брынцев, Ткачев — Швец-Роговой — Чибисов (А); Рыков — Пайгин, Юртайкин — Шаров — Кравцов; Семин — Морозов, Брюквин — Мальцев — Михайлов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Федоров (Семенов, Хохлачев, 14.01 — бол.). 1:1 — Знахаренко (Литвинов, 24.16). 1:2 — Хохлачев (Кудако, Романов, 31.34).