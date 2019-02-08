Леонид Заико: Хочешь дурака увидеть — включи белорусское телевидение 6 8.02.2019, 23:25

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Леонид Заико

Известный экономист о том, что должен сделать Лукашенко, чтобы защитить информационную безопасность страны.

Не так давно диктатор Беларуси призвал официальные госСМИ активнее противостоять информационным атакам со стороны России. Между тем руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико уверен, что угроза для нашей страны совсем в другом.

— Собственно, а в чём опасность России для Беларуси? Я вижу опасность от России в ее газе и ее нефти, — заявил экономист в интервью на primus.by. — Вообще, чем меньше мы будем говорить о российской нефти, я тем меньше русского мира будет у нас. Посмотрите, 22 млн тонн российской нефти. То есть, на 10 миллионов человек 22 млн тонн русского мира, по 2 тонны на каждого. Вот с этого и надо начинать.

При этом экономист отмечает, что среди белорусов есть очень много довольных с таким положением дел.

— Они прямо хрюкают от удовольствия возле этого нефтяного разлива. Есть такие ребята. Те, что никогда не заботились о своем образовании, никогда не изучали ни одного европейского языка, им удалось воткнуться в этот город из деревни, в Администрацию или куда-то еще. Они очень довольны. Вот эти ребята и оседлали в России этого Росинанта. Только сами вот на Дон Кихота не очень похожи, — отмечает Леонид Заико.

Что же касается непосредственно телевидения, то, по мнению экономиста, оно не в состоянии обеспечивать информационную безопасность.

— Хочешь дурака увидеть — включи белорусское телевидение. Хочешь увидеть 10 дураков, включи какое-нибудь белорусское ток-шоу. Естественно, что медийная фигура номер 1 — это сам «президент». И он никого там терпеть не хочет. Но на нём ведь информационная безопасность не вытянется, — отмечает Леонид Заико. — На нём она и грохнется. Официально призываю: Александр Григорьевич, ты не потянешь один, даже вдвоем с Колей, даже втроем с Витей не потяните. Поэтому необходимо, чтобы на белорусских экранах появлялись умные люди и говорили важные и, может быть, неприятные вещи, но тем не менее, чтобы это был диалог. Надо с людьми говорить, общаться, но это общение должно быть без дураков.