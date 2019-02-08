Слуцкие школьники разработали приложение-гид по музеям и галереям 8.02.2019, 22:42

Одно из преимуществ приложения - способность распознать экспонат даже на расстоянии.

Учащиеся 10 А класса средней школы №11 Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя разработали приложение-гид по музеям и галереям Phone Paint Detector. Проект белорусов отмечен дипломом III степени на XV Балтийском научно-инженерном конкурсе, который проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 7 февраля. Об этом БелТА сообщил учитель информатики школы Владимир Жук.

"Во многих галереях и музеях распространены аудиогиды и QR-коды. Правда, аудиосистема обходится дорого учреждению и посетителю, она может упасть, сломаться, часто мешает тем, кто находится рядом. QR-коды в свою очередь портят эстетический вид произведения искусства, а 23% из них отсылают пользователя к троянской программе. Ребята решили заменить эти устройства и разработали веб-приложение, которое способно предоставить информацию о картине через считывание изображения", - сказал Владимир Жук.

Школьники создали и настроили сервер, где работники галереи разместят фотографии картин и всю необходимую информацию о каждом произведении. Далее им необходимо придумать логин и пароль для доступа к сведениям и разместить эту информацию в учреждении. Тот, кто скачал приложение и вошел в базу данных, фотографирует картины и отправляет их системе. Взамен он получает рассказ о каждой из них, который можно прочитать или прослушать.

Для того чтобы воспользоваться разработкой, нужен только мобильный телефон с камерой и скачанное приложение. Программа может работать в режиме онлайн и офлайн. Онлайн-версия доступна при включенном мобильном интернете, она позволяет пользоваться базой данных даже дома: нужно запомнить данные для входа, сфотографировать интересные экспонаты, загрузить в базу, а в ответ придут все данные. Офлайн-версия доступна при Wi-Fi, подключенном в музее, в этом случае ближе познакомиться с картинами можно только в пределах учреждения.

Одно из преимуществ приложения - способность распознать экспонат даже на расстоянии. При большом скоплении народа, когда нет возможности подойти поближе и снять QR-код, посетитель галереи может сфотографировать объект даже из-за спин других людей. "В алгоритме используются определенные "фичи" - особенности картины (точки, детали), которые позволяют распознать объект даже на расстоянии", - пояснил учитель информатики.

Ранее на XXVIII Московской инженерной конференции школьников "Потенциал", которая проходила в российской столице 1-2 февраля, ребята взяли I место в секции "Информационные технологии и программирование". Следующим этапом стало участие в XV Балтийском научно-инженерном конкурсе. Артур и Анастасия представили приложение в действии. Они сфотографировали постеры других участников, загрузили информацию о их проектах в базу, предоставили судьям данные для входа и пригласили опробовать разработку.

О том, что они оказались в числе победителей и получили дипломы III степени, случчане узнали уже в поезде домой - позвонили другие конкурсанты из Минска. Такой результат - большое достижение для белорусов. По словам Владимира Жука, на интеллектуальном состязании в Санкт-Петербурге были представлены очень сильные работы. "Участие приняли ребята из России, Беларуси, Казахстана, Украины. Когда проект оценивают 20 судей, может сработать человеческий фактор. А еще в последний момент может подвести техника. Например, у парня из Дагестана, который представлял проект по измерению пульса, программа в решающий момент не заработала. Так что у нас действительно очень хороший результат", - заключил учитель.