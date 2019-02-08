Россия, жди. Уже недолго… 3 Саша Сотник, sotnik-tv.com

8.02.2019, 22:53

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Саша Сотник

Россию уже не спасти.

Не так давно в Питере широко отметили годовщину «снятия блокады». И даже в рамках культурной памяти погуляли по городу, воссоздавая «те страшные дни». Надо понимать – чтобы помнили и если не гордились – то не допускали повторения страшной трагедии. Отметили и разошлись. И тут же в центре уже давно освобожденного Питера студента убило огромной глыбой льда, упавшей с крыши. Это была не фашистская бомбежка, не гримаса новой блокады. Это – путинские будни: чудовищные и беспощадные.

Доморощенный хлыщ из питерской подворотни устроил блокаду всей стране и, отрыгнув свежим ужином от Пригожина, философски заворковал: «Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее». И никакой шизофрении. Рукотворная блокада полезна для вашего здоровья. Иногда лучше раздавить десяток-другой тонн яблок, чтобы питомцы детдомов чувствовали себя немного голодными, стройными и поджарыми. И обитатели домов престарелых – тоже.

И пенсионеры бодрились у челябинских помоек, занимая очередь с полуночи, чтобы к утру не опоздать, когда из местного супермаркета принесут «просрочку». То, что школьники падают в голодные обмороки – это нормально: пусть с детства привыкают переносить «тяготы и лишения», ибо нелегко держаться, когда вокруг – одни враги. Кстати, «если вас не устраивает размер пенсии, то надо не ныть, а выйти из зоны комфорта. Пенсионерам надо научиться бороться со своей ленью, вместо того, чтобы поливать грязью правительство» - так сказала депутат от «Единой России» мадам Ямпольская. Если же вы зарабатываете больше 85 тысяч рублей в месяц – чиновники уже придумали для вас новый налог с целью изъятия «излишков». Третья за последние 20 лет реформа пенсионной системы предполагает автоматическое подключение к ней россиян с высокими заработками, сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин. «Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим» - оптимистично заявил чиновник. Иными словами – «вы вкалывайте до седьмого пота, а уж как отжать у вас деньги – мы позаботимся. Для того и изобретаем новые схемы изъятия и воровства, без устали выводя и приобретая для себя пятиэтажные особняки, в которых нам весело и вольготно». Стоимость содержания только Администрации Президента обходится россиянам в 49 млрд. рублей в год, и это больше, чем расходы 23 российских регионов!

Но не дворцами едиными бредит коррумпированная мразь. Её основная забота – собственная безопасность, ибо каждая законотварь понимает: если так беспардонно воровать и гадить на голову населению, превращенному в жертву на заклание, однажды эта жертва озвереет от отчаяния и возмечтает содрать шкуру с обидчика. Причем, живьем. Во избежание развития подобных мыслей государственный убийца Андрей Луговой внес в Госдуму законопроект об изоляции российского сегмента интернета от глобальной сети. На реализацию данного проекта понадобится 1 млрд 800 млн рублей. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет на 2019–2021 годы. В 2019 году примерно 600 миллионов уйдут на создание системы мониторинга и управления "сетью связи общего пользования". Примерно такие же суммы планируется потратить в 2020 и 2021 году на "последующую реализацию проекта". Луговой известен тем, что в 2006 году по заказу из Кремля отравил Александра Литвиненко. Показательно отравил, радиоактивным Полонием-210. А мог бы и в Темзу капнуть, но почему-то не стал: наверное, приказа не было. А если бы он поступил?

«Изолировать – отсечь – закрыться!» - вот лейтмотив позднего путинизма. И ежели молитвы РПЦ перестали работать – можно подключить ведьм. Черная магия на страже империи! Намечается война: у Шойгу чешутся ракеты! За два года оборонным заводам и конструкторским бюро поручено создать наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, который, по словам Шойгу, «хорошо зарекомендовал себя в Сирии». «В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», - добавил министр чрезвычайных войн и ситуаций, подчеркнув, что все эти меры необходимы для зеркального ответа на действия США. Правда, если сравнить военные бюджеты России и США – мало верится даже в скромный шанс на какую-то там «победу». И, пока «Союзмультфильм» пугает заморского «Диснея», премьер Медведев вступит в бескомпромиссную борьбу за присвоение периодической таблице имени Менделеева.

А, чтобы картинка прорывов была более красочной – Росстат опубликовал доклад об успехах российской экономики в 2018 году. После увольнения прежнего руководителя Росстата, страдавшего внезапными вспышками совести, новый документ заиграл свежими галлюциногенными видениями – как если бы 9,5 тонн кокаина дошли до конечного потребителя. Внезапный прыжок, якобы совершенный в 2018-м, о котором пафосно сказано в Докладе, вызвал смущение не только среди экспертов, но даже и в самом ведомстве, где предпочли выпустить дополнительное стыдливое пояснение: дескать, «оно не совсем так, но такая уж у нас методика». В переводе на нормальный язык это означает: «Да, мы врем. А попробуй тут не соврать, когда чудище плешиво, стозевно и бешено. Может и загрызть…»

Обыватель сходит с ума и, судорожно подсчитывая потери, шепчет: «Да, все так, все ужасно, а делать-то что?» А уже ничего. Поздно. Когда в 2012 году назрела необходимость в ампутации кремлевской гангрены – нашлось всего 150 тысяч граждан на всю страну. Остальные полагали, что Россия в порядке. Потом им впрыснули крымнашистский наркотик, и захорошело так, что о болячке забыли напрочь, как о мелкой болезненной неприятности. А она развивалась, благоухала, и теперь поразила весь организм.

Россия, ты гниешь и разлагаешься. Тебя уже не спасти. Догнивай спокойно. Не дергайся. Сейчас американские санитары сделают тебе новую санкционную перевязку, чтобы трупный запах не распространялся слишком широко. А ты – лежи и корми своих опарышей. И смиренно жди. Даже если 5 лет – поверь, это недолго…

Саша Сотник, sotnik-tv.com