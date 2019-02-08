Андреа Петкович: Соболенко – это действительно будущее тенниса 8.02.2019, 23:12

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Немецкая теннисистка оценила перспективы белоруски.

Немецкая теннисистка Андреа Петкович оценила перспективы белоруски Арины Соболенко, сообщает пресс-служба БТФ.

«Соболенко – это действительно будущее тенниса. На самом деле, я никогда не играла и не тренировалась с ней, что достаточно странно, ведь обычно у нас все тренируются со всеми, поэтому я рада такому испытанию. Очень жду этот матч, потому что не выступала в FedCup в течение последних двух лет, хотя играю за страну с 2007 года и меня можно назвать ветераном Кубка Федерации. У нас на этой неделе была такая отличная атмосфера в команде, и я с нетерпением жду начала поединков», – сказала Петкович.

Напомним, завтра начнется матч Германия – Беларусь.