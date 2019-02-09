Найдено лекарство от старения? 9.02.2019, 8:05

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Применяемый для лечения ВИЧ препарат можно использовать для борьбы со старением.

Препарат ламивудин, который применяется для лечения ВИЧ-инфекции, можно применять также для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения. Об этом заявили ученые из США, передает Medical Xpress.

По словам специалистов, такой метод применим для лечения возрастных расстройств, включая болезнь Альцгеймера, диабет второго типа, болезнь Паркинсона, артрит и другие.

После обработки человеческих клеток ламивудином количество ретротранспозонов в клетках снизилось, равно как и экспрессия провоспалительных генов, в том числе интерферонов. Тогда ученые проверили действие ламивудина на пожилых мышах. За две недели препарат помог животным частично избавиться от воспаления. А длительный курс применения лекарства предотвратил истощение, повреждение сосудов почек и атрофию скелетных мышц.

Ламивудин был одобрен управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в 1995 году, его применяли для лечения на протяжении десятилетий и его безопасность хорошо доказана.