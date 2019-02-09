Гуаидо допустил вторжение США в Венесуэлу для свержения Мадуро 9.02.2019, 8:10

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Хуан Гуаидо

Фото: EPA

Временный президент страны заявил, что необходимо сделать все для спасения человеческих жизней.

Лидер оппозиции Венесуэлы и спикер Национального собрания страны Хуан Гуаидо не стал исключать вариант вторжения США с целью заставить президента страны Николаса Мадуро принять гуманитарную помощь и оставить власть.

В интервью AFP политик заявил, что готов сделать «все, что необходимо <...> чтобы спасти человеческие жизни». Вместе с тем он признал, что американское вмешательство является «очень спорным вопросом».

Мадуро ранее пообещал не впускать в страну «фальшивую гуманитарную помощь». По его словам, кризис в Венесуэле был «сфабрикован Вашингтоном» для оправдания вторжения.

Гуаидо, объявивший себя в минувшем месяце временным президентом страны, пытается доставить в Венесуэлу из США гуманитарную помощь. Однако, как уточняет AFP, она застряли на складах в Колумбии, поскольку венесуэльские военные не пускают ее в страну.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуаидо объявил себя президентом. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуаидо заявили и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро.

Помимо политического кризиса, в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.