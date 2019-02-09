Улица Комсомольская в Минске «поржавела» 6 9.02.2019, 8:22

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Фото: твиттер @Veterrr

Совсем новые крышки люков и цепи ограждений на пешеходной улице Комсомольской проржавели.

После короткой оттепели с улицы Комсомольской сошел снег, а вместе с ним — краска крышек люков и цепей, которые установили летом 2018 года. В Сети быстро разошлись подобные фото с «пешеходки». Минчане активно размещают в соцсетях фотографии «ржавой» Комсомольской.

Реконструкцией улицы занималась «Мінская спадчына». Директор организации Александр Кохан объяснил tut.by, что причиной коррозии стало воздействие противогололедных реагентов.

— О проблеме знаем, видели. Цепи и крышки люков — гарантийные. С поставщиками достигнута договоренность: при наступлении благоприятных погодных условий все будет устранено, поставщик будет крышки и цепи перекрашивать. Также будет использовано специальное покрытие для того, чтобы предотвратить такие случаи. Как только потеплеет — сразу все устраним.