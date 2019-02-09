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Ученые: Вороны обладают интеллектом семилетнего ребенка

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  • 9.02.2019, 9:18

Птицы обладают осознанием причинно-следственных связей.

Новокаледонские вороны могут оценить вес предмета, видя, как он взаимодействует с ветром. К данному выводу пришли ученые Кембриджского университета, сообщает korrespondent.net.

В ходе эксперимента вороны, увидев, как ветер треплет картонную коробку, оценивали ее вес.

На это не способны даже человекообразные приматы, и такое умение соответствует уровню интеллекта семилетнего ребенка.


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