Ученые: Вороны обладают интеллектом семилетнего ребенка 2 9.02.2019, 9:18

Птицы обладают осознанием причинно-следственных связей.

Новокаледонские вороны могут оценить вес предмета, видя, как он взаимодействует с ветром. К данному выводу пришли ученые Кембриджского университета, сообщает korrespondent.net.

В ходе эксперимента вороны, увидев, как ветер треплет картонную коробку, оценивали ее вес.

На это не способны даже человекообразные приматы, и такое умение соответствует уровню интеллекта семилетнего ребенка.