Швеция заявила о создании «истребителя-кошмара» для российских Су 9.02.2019, 9:20

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Шведские ВВС создали истребитель, способный справиться с российскими истребителями серии Су.

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон в ходе недавней презентации в Финляндии, куда Швеция пытается экспортировать свои самолеты, заявил, что шведский истребитель Saab Gripen E может победить российские самолеты серии Су, не прибегая к дорогостоящей стелс-технологии снижения заметности, ставку на которую делают США. На заявление Хельгессона обратило внимание издание Business Insider.

«Gripen, особенно E-модель, предназначен для уничтожения самолетов Су. У нас здесь черный пояс», — сказал Хельгессон.

«Российские истребители серии Су получили своего рода легендарный статус за свою способность превосходить маневры американских истребителей в воздушных боях и выполнять опасные и агрессивные трюки в воздухе, однако Gripen, возможно, разгадал секрет», — пишет Business Insider (перевод — РБК).

Издание замечает, что Gripen не может нести большую часть оружия и не имеет реальной скрытности. При этом, это не самый дальний, самый быстрый или самый дешевый самолет. Но у него есть исключительная особенность, что делает его «кошмаром» для российских истребителей, пишет издание.

Оно также приводит комментарий эксперта по воздушным боям из Royal United Services Institute Джастина Бронка, который подчеркивает, что практически все современные самолеты ведут своего рода радиоэлектронную войну. Шведский Gripen E, по его мнению, стоит чуть выше остальных.

Речь идет о способности самолета глушить радиосигнал (jamming). «Несколько лет назад пилотам Gripen надоело, что над ними смеются пилоты немецких самолетов Typhoon и началась радиолектронная война, которая доставила немало хлопот немецким пилотам», — рассказал Бронк. По его словам, один из самолетов Gripen «смог незаметно появиться на левом крыле Typhoon» благодаря своей уникальной способности глушить радиосигнал.

«Было бы справедливо допустить, что Gripen — один из самых способных электронных боевых истребителей», — сказал он.