Румас возмутился: под Европейские игры не нашли спонсоров

Румас возмутился: под Европейские игры не нашли спонсоров25
- 9.02.2019, 9:47
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Претензию белорусский премьер высказал президенту Европейских олимпийских комитетов Янезу Кочиянчичу.
Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, Кочиянчич выразил удовлетворение тем, как идет подготовка ко II Европейским играм, пишет gazetaby.com.
– Вместе с тем мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров, — рассказал Сергей Румас. — По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены.
На встрече обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации.
– Договорились, что белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки, — сказал премьер.