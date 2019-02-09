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Румас возмутился: под Европейские игры не нашли спонсоров

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  • 9.02.2019, 9:47
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Сергей Румас

Претензию белорусский премьер высказал президенту Европейских олимпийских комитетов Янезу Кочиянчичу.

Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, Кочиянчич выразил удовлетворение тем, как идет подготовка ко II Европейским играм, пишет gazetaby.com.

– Вместе с тем мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров, — рассказал Сергей Румас. — По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены.

На встрече обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации.

– Договорились, что белорусская сторона возьмет на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки, — сказал премьер.


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