Трамп назвал Северную Корею экономической ракетой

Трамп назвал Северную Корею экономической ракетой2
- 9.02.2019, 9:50
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Президент США заявил, что Ким Чен Ын может удивить некоторых, но не его самого.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет "экономическим центром".
Этот твив Трамп опубликовал перед договоренностями представителей США и Северной Кореи о втором саммите.
В нем он подчеркнул, что Ким Чен Ын может удивить некоторых, но не его самого, потому что "я знаю его и понимаю, на что он способен".
"Северная Корея станет другим видом ракеты - экономическим!" - добавил Трамп.
North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.
Напомним, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
12 июня 2018 в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".