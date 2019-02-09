«СуперДоктор» из Глуска: «В районе вся технология – это руки хирурга» 3 9.02.2019, 10:58

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ФОто: bobruisk.ru

Хирург Глусской районной больницы Владимир Тисиневич в свои 72 года делает около 200 операций в год.

Он даже стал «СуперДоктором-2018» по Могилевской области в одноименном онлайн-конкурсе.

«Вечерний Бобруйск» побывал в Глуске, в гостях у Владимира Александровича.

СПРАВКА. Владимир Тисиневич родился в 1947 году в деревне Цепра Клецкого района. Окончил Витебский государственный мединститут, интернатуру в Бобруйске. С 1972 года работает врачом-хирургом в Глусской ЦРБ.

Супруга Валентина Степановна – тоже медработник, сегодня на пенсии. Сын и внуки живут в Минске.

Напомним, конкурс «СуперДоктор-2018» проводился на сайте superdoctor.by. Его организаторами являются ОО «Белорусская ассоциация врачей» и онлайн-сообщество врачей Doctors Club. А суть в том, что любой пациент может зайти на сайт и оставить свою благодарность врачу, к которому обращался.

В этом году на титул было номинировано 668 медиков со всей республики. Победителями стали шесть докторов, а по Могилевской области – Владимир Тисиневич, который получил 139 положительных отзывов пациентов.

… Журналисты приехали в Глусскую райбольницу в будний день, около 11 утра. Пришлось немного подождать, пока «СуперДоктор» закончит обход пациентов.

Есть люди, которые с первых минут располагают к себе – улыбкой, открытостью, таким оказался и доктор Тисиневич.

«Запах медицины и чистоты»

В детстве Володя любил «пропадать» на ФАПе: наблюдал за работой фельдшера, вдыхая такой притягательный для себя «запах медицины и чистоты».

В 14-15 лет, узнав от фельдшера, как выглядит ангина, стал проверять у местных детей горло и, если обнаруживал воспаление, то «прописывал лечение»: «Тетрациклина по две таблетки три раза в день, фурацилином полоскать».

Хирург Глусской центральной районной больницы Владимир Александрович Тисиневич

Фото: bobruisk.ru

Тогда же будущий доктор делал и свои первые шаги в хирургии.

– Доставал из голов горе-рыбаков крючки, которые в то время были в дефиците, и чтобы их не потерять, многие носили их в шапках, а крючки впивались им в головы, – смеется Владимир Александрович.

Володя до сих пор помнит по фамилиям двух хирургов из Клецкой больницы – Деменкова и Красовского, к которым за шесть километров мать возила его из-за частых болей в животе.

К старшим классам и учительница по химии уже знала, что Володя Тисиневич хочет поступать в медицинский, и:

– Постоянно давала мне решать самые трудные задания из билетов для поступления, – вспоминает Владимир Александрович. – После такой подготовки все задачки я «щелкал».

Правда, признается Тисиневич, жизненная дорожка могла бы увезти его в морской флот – было и такое желание, но окружающие убедили: только медицина. И он поступил в Витебский мединститут.

29.01.2019. Глусская центральная районная больница

Фото: bobruisk.ru

Ученик Белогурова и Зельцмана

По распределению молодого хирурга послали в Глусский район. Но перед этим он приехал в бобруйскую больницу СМП проходить интернатуру. Параллельно подрабатывал в поликлиниках №2 и №3 (РТИ) и на «скорой помощи».

Светила бобруйской хирургии молодого специалиста приняли, как родного. Наибольшее влияние, по словам Владимира Александровича, на его становление оказал заведующий 1-м хирургическим отделением Валентин Белогуров. Валентин Алексеевич даже приезжал в Глуск на сложные операции, а потом вместе с учеником разбирал ошибки.

– А хирург высшей категории Геннадий Давыдович Зельцман, когда проводил операцию, говорил мне: ты оперируй, а я тут, за ширмой постою, – улыбается Владимир Тисиневич. – В день тогда мы делали по 12 операций: аппендициты, грыжи… И я каждый раз радовался, что могу поработать самостоятельно.

Хирург из Глуска Владимир Александрович Тисиневич

Фото: bobruisk.ru

В Глусской райбольнице два года Владимир Тисиневич был единственным хирургом. «Зато в глусских реках рыба ловится без поплавков!» – подбадривал Владимира его родной дядя, зная увлечение племянника рыбалкой.

В то время, вспоминает Владимир Александрович, приходилось делать по восемь операций в день, иногда даже по ночам и некоторые – под местной анестезией.

– Мне кажется, за те два года на моем хирургическом столе побывали все жители Глуска и Глусского района, – улыбается доктор.

Но до сих пор хирург помнит свою первую самостоятельную операцию, которую сделал, еще будучи интерном. Это был аппендицит, и руки, конечно, немного дрожали. Но ассистировал ему известный бобруйский хирург Моисей Краверский, который смог найти нужные слова, чтобы Владимир Тисиневич поверил в свои силы и уверенно взялся за скальпель.

29.01.2019. Глусская центральная районная больница

Фото: bobruisk.ru

«Надо, чтобы в каждой районной больнице было по два хирурга»

Владимир Александрович оперирует, в общей сложности, уже больше 46 лет. Сейчас делает около 200 операций в год.

По его словам, сейчас практически нет аппендицитов, но часто встречаются холециститы, тромбозы, нередки грыжи и желудочные кровотечения и пять-шесть раз в год приходится делать трепанацию черепа.

Операции сегодня становятся менее инвазивными и более технологичными, но «в районе вся технология – это руки», признается Владимир Тисиневич.

Врач-хирург Владимир Тисиневич проводит диагностику

Фото: bobruisk.ru

– Новая аппаратура дорогая, район ее не закупит. Но районные больницы нельзя закрывать, наоборот, надо, чтобы в каждой было по два хирурга, – считает он.

Кстати, если раньше Владимир Александрович оперировал и детей в Глуске, то сейчас маленьких пациентов райцентра возят на операции в бобруйскую больницу им. В. О. Морзона. Но всех же в Бобруйск не повезешь: если не оказать вовремя хирургическую помощь, человек может погибнуть от простого ножевого ранения, а при внематочной беременности – мгновенно.

«Мне бы хотелось больше верить в чудо»

Касаясь темы жизни и смерти, хирург признается: к смерти привыкнуть нельзя.

– Когда умирают старики – это тяжело, но пытаешься отнестись философски, а когда на столе погибают дети – это страшно, – говорит он.

Наверное, поэтому Владимир Тисиневич, который в «обычной» жизни вообще-то не курит, после таких тяжелых случаев раньше часто закуривал. Сейчас – уже нет, «здоровье не позволяет».

29.01.2019. Глусская центральная районная больница

Фото: bobruisk.ru

А страх перед операцией все равно есть, несмотря на весь опыт:

– Страх начать операцию, ощущение, что можно не справиться. Но ты становишься к столу и оперируешь, – говорит Владимир Александрович. – Я считаю: если хирург не рискнул сделать операцию, и больной погиб – это преступление.

На мой вопрос «Доктор, а вы верите в Бога?» «невоинственный атеист» (как он сам себя называет) Владимир Тисиневич ненадолго задумывается.

– Знаете, – затем отвечает он, – я хотел бы в своей работе встречаться с чудом, но за все время я с ним не встретился. Но иногда я молюсь.

29.01.2019. Глусская центральная районная больница

Фото: bobruisk.ru

Пациенты – о докторе Тисиневиче

Из отзывов жителей Глуска, поступивших в ходе голосования на конкурс «СуперДоктор-2018»:

Юрий Тарахович:

Человек с большой буквы. Спас в свое время моего брата, спас немало людей, бывало, в самый последний момент. Да и много хорошего сделал в жизни. Каждая бабушка в нашем районе знает Владимира Александровича («Тисиневич принимает?»). Про человека ходят легенды. Один из лучших людей Глусчины и не только.

Надежда Селиванова:

Огромное спасибо и низкий поклон за спасение моей дочери. После ДТП сделана операция. Владимир Александрович был в отпуске и несмотря на это сделал операцию, и каждый день приходил на обход. Если бы не он, ситуация могла сложиться совсем по-другому. Настоящий врач!

Ольга Вижик:

Я очень благодарна Владимиру Александровичу за то, что всегда помогал мне и моим родным в трудную минуту! Не жалея себя, он борется своими золотыми руками, словами, душой, сердцем, разумом за жизни людей. Побольше бы таких врачей!

Виталий Дьяков:

Глусской ЦРБ, можно сказать, везет на отзывчивых, знающих свое дело врачей. Таким был Заслуженный врач БССР Семенов, такой и теперешний хирург Тисиневич Владимир Александрович. И глусчане с надеждой обращаются к своему земскому врачу (так его называют в народе). А это дорогого стоит. Это высшая степень у народа.

Валентина Василевская:

Сначала в 1975 году Владимир Александрович спас жизнь моего 3-летнего сына, у которого лопнул аппендикс, а в 2003 году делал ему операцию на желудке. В июне 1981-го боролся за жизнь мужа, который получил тяжелую травму позвоночника. Желаем уважаемому Владимиру Александровичу, чтобы его собственное здоровье не давало сбоев. Чтобы настроение было на высоте. Дома было тепло и благополучно. Спасибо за все, доктор!