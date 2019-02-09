CША перебросили боевые вертолеты в Латвию 2 9.02.2019, 12:13

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Фото: mil.lv

На авиабазе национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде разместились 150 военных США.

США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость – ред.) и с целью укрепления безопасности региона. Об этом сообщает Минобороны Латвии в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что вертолеты размещены на авиабазе национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. Также в рамках ротации в страну на девять месяцев прибыли еще около 150 военнослужащих США, которые служат в 3-м батальоне 1-й боевой авиационной бригады.

Фото: mil.lv

Американцы будут обеспечивать работу вертолетов, проводить совместные тренировки с латвийскими военными и размещенным контингентом НАТО.