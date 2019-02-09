Комитет госконтроля не умеет считать, зато умеет преувеличивать 1 9.02.2019, 12:40

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Блогер Виктор Малишевский обратил внимание на странную статистику от Госконтроля.

– Упс, а Комитет госконтроля не умеет считать, зато умеет преувеличивать. Официально: «В 2018 году Комитетом обращено в доход государства 177 млн. руб. – на 16,3% больше, чем годом ранее». Красиво звучит, но в 2017 году КГК взыскал 173,8 млн руб. Это не на 16,3%, а на 1,8%.

Еще хуже с математикой у ДФР. Цитирую: «В 2018 году (...) применено санкций на 128 млн руб. – в 4 раза больше, чем в 2017 году». Фигня в том, что в 2017 году было 183,1 млн руб. Это не больше в 4 раза, а меньше на 43%. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу именем указа 488, - написал блогер в Твиттере.