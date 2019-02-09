Умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш 3 9.02.2019, 12:56

3,627

Семен Домаш крайний слева

У Домаша остановилось сердце, когда он был за рулем автомобиля.

9 февраля умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш. Эту информацию tut.by подтвердил политик Александр Милинкевич.

Семен Николаевич умер утром за рулем своей машины в Гродно — по предварительным данным, у бывшего политика остановилось сердце. Ему было 69 лет.

— Проблемы с сердцем у него были еще после выборов 2001 года. Тогда он даже делал операцию в польском Кракове, но в последние годы, насколько знаю, чувствовал себя неплохо — занимался спортом, придерживался ЗОЖ, — говорит Александр Милинкевич.

По его информации, прощание с Домашем пройдет в понедельник в Гродно.

Семен Домаш участвовал в кампании 2001 года. Тогда в кандидаты на пост президента Беларуси выдвигалось 17 человек. Среди них были экс-министр обороны Павел Козловский, актер Евгений Крыжановский, дочь бывшего руководителя БССР Наталья Машерова, председатель БНФ Зенон Позняк и другие. От оппозиции решили выдвигать единого кандидата. На его место претендовали пять человек: Владимир Гончарик, Семен Домаш, Сергей Калякин, Павел Козловский и Михаил Чигирь. Одного выбрать не сумели, поэтому в ЦИКе были зарегистрированы два кандидата от оппозиции: председатель Федерации профсоюзов Владимир Гончарик и бывший председатель Гродненского облисполкома Семен Домаш. За несколько дней до выборов Домаш снял свою кандидатуру в пользу председателя Федерации профсоюзов Владимира Гончарика.

В свое время Семен Домаш занимал пост председателя Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов, был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь.

После выборов-2001 долго возглавлял Гродненское производственное кожевенное объединение, в 2014 году покинул пост. Какое-то время отказывался говорить о новой работе, многие думали, что он вышел на пенсию. В последние годы работал одним из руководителей гродненского предприятия ABC, занимающегося производством продуктов питания.