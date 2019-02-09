Лукашенко: Заставляю Кочанову, а она весь народ, бегать по трассе 114 9.02.2019, 13:56

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Фото: belta.by

Диктатор вознамерился сделать катание на лыжах массовым видом спорта в Беларуси.

Александр Лукашенко считает недостаточно активным развитие в стране массового спорта, особенно среди молодежи и учащихся. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время "Минской лыжни - 2019", передает БелТА.

"Заставляю главу администрации (Наталью Качанову — прим. Charter97.org), а она весь народ, особенно школы - бегать на трассе. Разве это нормально: лыжи дай, скажи, что это хорошо, а потом еще за руку тащи на трассу? Я не понимаю, что за родители? Детей надо обязательно воспитывать в этом плане. Меньше болеть будут. Это факт", - сказал диктатор.

"Поэтому сейчас устроим соревнования по школам, вузам. И спросим с ректора и преподавателей, директоров школ, почему они не тащат на трассы, на лыжню детишек. В советское время упаси господь не выполнить в школе программу по лыжам... Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, это здоровье, это работа всех мышц. Лыжи - это великое дело", - отметил Лукашенко.

Он поделился воспоминаниями и о своих детских годах:

"Помню, мне дали со школы домой лыжи. Я их нес три километра перед собой. Был рад, что в руки взял лыжи. Но у нас-то сейчас возможности какие!"

Диктатор заявил, что в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж, которые можно будет использовать для массового спорта и подготовки спортсменов, а для атлетов топ-уровня будет закупаться экипировка основных мировых производителей.