В Киево-Печерской лавре недосчитались 10 реликвий 10 9.02.2019, 14:25

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Ответственность за сохранность реликвий несут представители РПЦ.

Служба безопасности Украины заявляет, что при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре не нашли десять предметов, представляющих культурную ценность для Украины.

По материалам СБУ полиция открыла уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Статья предусматривает ограничение свободы сроком до 8 лет.

Отмечается, что ценности были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.

Напомним, во время проверки фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Министерство культуры недосчиталось нескольких предметов и 8 икон.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что по факту исчезновения из Киево-Печерской лавры нескольких икон открыты уголовные производства.