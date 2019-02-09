По центру Полоцка бегает свора бездомных собак 7 9.02.2019, 14:45

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Фото: vk.com/priyt

К ней, по информации местных зоозащитников, прибиваются и домашние псы.

В местном ЖКХ говорят, что отлов идет, но коммунальники вынуждены «буквально гоняться» за животными.

«В стае есть домашние собаки. Хозяева, срочно заберите своих», — обращается к горожанам администратор сообщества «Приют в НовоПолоцке».

После того как в конце января в Полоцке пес, похожий на ротвейлера, напал на 72-летнюю женщину и загрыз ее той-терьера, проблема бездомных животных в городе стала особо актуальной. Горожане теперь чаще обращаются в ЖКХ за помощью отловить бродячих собак.

Некоторые из псов, по словам людей, ведут себя агрессивно. Среди полочан есть даже те, кто выступает за отстрел безнадзорных животных.

Фото: vk.com/priyt

Фото: vk.com/priyt

Директор ЖКХ Полоцка Александр Михалевич сообщил «Белсату», что идет отлов собак:

— Из-за того что применение специальных усыпляющих или других средств невозможно по закону, мы буквально гоняемся за стаей. У нас нет государственного приюта (к сожалению или к счастью), в бюджете нет на это денег, поэтому передаем собачек волонтерам, которые и занимаются их судьбой.

Фото: vk.com/priyt

Александр Михалевич отметил, что если бы в Беларуси было обязательное чипирование, можно было бы найти хозяина и выяснить, как собака попала на улицу.