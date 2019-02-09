По центру Полоцка бегает свора бездомных собак

По центру Полоцка бегает свора бездомных собак7
- 9.02.2019, 14:45
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К ней, по информации местных зоозащитников, прибиваются и домашние псы.
В местном ЖКХ говорят, что отлов идет, но коммунальники вынуждены «буквально гоняться» за животными.
«В стае есть домашние собаки. Хозяева, срочно заберите своих», — обращается к горожанам администратор сообщества «Приют в НовоПолоцке».
После того как в конце января в Полоцке пес, похожий на ротвейлера, напал на 72-летнюю женщину и загрыз ее той-терьера, проблема бездомных животных в городе стала особо актуальной. Горожане теперь чаще обращаются в ЖКХ за помощью отловить бродячих собак.
Некоторые из псов, по словам людей, ведут себя агрессивно. Среди полочан есть даже те, кто выступает за отстрел безнадзорных животных.
Директор ЖКХ Полоцка Александр Михалевич сообщил «Белсату», что идет отлов собак:
— Из-за того что применение специальных усыпляющих или других средств невозможно по закону, мы буквально гоняемся за стаей. У нас нет государственного приюта (к сожалению или к счастью), в бюджете нет на это денег, поэтому передаем собачек волонтерам, которые и занимаются их судьбой.
Александр Михалевич отметил, что если бы в Беларуси было обязательное чипирование, можно было бы найти хозяина и выяснить, как собака попала на улицу.